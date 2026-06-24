¿De ídolo a enemigo? Shane Larkin vinculado con el rival más odiado por Efes

El mercado de la Euroliga entra en ebullición y promete semanas cargadas de movimientos, algunos previsibles y otros capaces de sacudir por completo el panorama continental. Entre estos últimos emerge un nombre que pocos imaginaban ver en el centro de los rumores: Shane Larkin. El base estadounidense con pasaporte turco, doble campeón de la Euroliga y símbolo de Anadolu Efes desde 2018, podría protagonizar uno de los traspasos más impactantes del verano. ¿La razón? Su futuro parece alejarse del conjunto de Estambul y, según las últimas informaciones, podría acabar vistiendo la camiseta de su máximo rival.

Shane Larkin y su salida de Anadolu Efes

Todo apunta a que la etapa de Shane Larkin en Anadolu Efes ha llegado a su fin. Tras ocho temporadas defendiendo los colores del conjunto turco, el base de Cincinnati podría cerrar uno de los ciclos más exitosos de la historia reciente del club. Junto a Vasilije Micic formó una de las parejas más dominantes que ha visto la Euroliga, liderando a Efes hacia dos títulos continentales consecutivos. Sin embargo, con el paso de los años, aquel proyecto ganador fue perdiendo fuerza hasta pasar de ser un aspirante fijo al título a pelear por un puesto entre los ocho mejores equipos de la competición.

La gran incógnita pasa por saber dónde podría recalar Shane Larkin durante el mercado de verano. El base acumuló 258 partidos en la NBA con Mavericks, Knicks, Nets y Celtics antes de su etapa europea en Baskonia y, desde 2018, en Anadolu Efes, viendo como podría estar ante un nuevo cambio de rumbo. Según informa Yagiz Sabuncuoglu desde Turquía, el escenario más probable es que no abandone la ciudad de Estambul, ya que su destino sería nada menos que el gran rival, Fenerbahce.

Fenerbahce o Estrella Roja; Jasikevicius o Ibon Navarro

El base estadounidense con pasaporte turco tendrá que decidir entre recalar en el gran rival de Efes, el Fenerbahce dirigido por Sarunas Jasikevicius, o aceptar la propuesta que también tiene sobre la mesa de la Estrella Roja, donde recientemente se ha incorporado como técnico Ibon Navarro.

Ambos clubes tendrán que hacerse cargo del salario de Larkin de cara a la próxima temporada si acaba cerrando el fichaje, cifrado en torno a los 1,9 millones de euros. El base estadounidense prioriza continuar en Turquía, aunque ninguna de las operaciones está todavía cerrada. Mientras tanto, el Anadolu Efes no contempla con buenos ojos reforzar a su máximo rival en Estambul, lo que complica aún más el desenlace de la situación.