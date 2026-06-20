¡Ibon Navarro quiere pescar en el Barça Basket! Negociaciones con uno de los líderes del vestuario

Mientras el Barça Basket pugna por alzar todo un título liguero, el mercado de fichajes no se detiene. Los azulgranas pusieron el 1-0 en un partido heroico, sin piezas como Tomas Satoransky y comandados por jugadores que vienen de recuperarse de problemas físicos, como el propio Nico Laprovittola. Sin embargo, en mitad de toda una final ACB hay turbulencias con algunos de sus bastiones.

El nombre del día en el FC Barcelona

Uno de los jugadores que está en boca de todos en el FC Barcelona es Tomas Satoransky. El jugador está entre algodones para la final y su presencia es motivo de intriga. El playmaker del Barça Basket viene siendo uno de los temas más candentes en materia de mercado de fichajes. El checo acaba contrato, tiene pocos visos de quedarse y, además, ahora irrumpe una opción suculenta.

🚨Matt Costello is close to signing a one year deal with Crvena Zvezda!



Tomas Satoransky is also in advanced talks with Crvena Zvezda, veteran PG is expected to leave Barcelona.#kkcz #EuroLeague — Vuk (@DojeVS) June 19, 2026

Desde Serbia llegan informaciones que relacionan a Tomas Satoransky con Estrella Roja. El jugador acaba contrato y las negociaciones no parecían ir por buen camino. El periodista serbio Doje VS adelantó que el checo estaría en conversaciones con la entidad de Belgrado. Muchos profesionales en España ya se han hecho eco de la noticia de la posible marcha de uno de los líderes del Barça Basket en el mercado de fichajes. Eder Rebollo o Daniel Bobadilla ya han lanzado la información también.

Ibon Navarro quiere en el mercado de fichajes a su ‘Alberto Díaz’ y aprovecha la coyuntura del Barça Basket y Tomas Satoransky

La llegada de Ibon Navarro a Estrella Roja es relativamente reciente. Sin embargo, ya parece que hay movimientos que llevan su sello. El interés serbio en el mercado de fichajes en jugadores de Valencia y Barça Basket como Matt Costello o Tomas Satoransky parecen llevar su firma. El técnico de la era dorada de Unicaja de Málaga, además de estar atento a la ACB, también parece tener especial querencia por determinado tipo de perfiles.

Tomas Satoransky acaba contrato en este mercado de fichajes con el Barça Basket, qué mejor oportunidad para Ibon Navarro para encontrar a su líder espiritual. Alberto Díaz en su día fue santo y seña de su equipo. Un base físico, agresivo, solidario, poco egoísta con el balón, especialista defensivo y con un carácter fuerte. En este sentido, el checo podría ser un perfil similar que sirva de faro para su conjunto. Más, viendo la relevancia que ha tenido en cuestiones de liderazgo en el cuadro culé.