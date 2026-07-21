El Real Madrid sigue con su plan: Un interior del más puro estilo Pedro Martínez

Los cambios en el actual mercado de fichajes en el Real Madrid Baloncesto están siendo profundos. El club parece querer comenzar una nueva era. Para ello ha modificado la dirección deportiva, se está moviendo por refuerzos, pero, sobre todo, ha traído a un entrenador con ‘baloncesto de autor’.

Pedro Martínez ya tiene un cuatro de su gusto para el Real Madrid Baloncesto

Una de las noticias del mercado de fichajes involucra de lleno al Real Madrid Baloncesto. Según ha informado el periodistaLuca D’Alessandro, Mikael Jantunen estaría cerrando su contrato con el club blanco. Sin embargo, más allá de la información en sí, lo relevante son las conclusiones que se extraen del movimiento. La dirección deportiva parece tener claro que Pedro Martínez es el centro del proyecto.

Real Madrid is finalizing an agreement with Mikael Jantunen — Luca D'Alessandro (@DAlessandro_LU) July 21, 2026

La implantación del estilo de Pedro Martínez en el Real Madrid Baloncesto y, por tanto, de la importancia del tipo de refuerzos en el mercado de fichajes ha dejado muchos análisis. Por ello, la más que probable llegada de Mikael Jantunen no solo significa reforzar una posición de cuatro lastrada, también un foco claro en el tipo de apuestas. El técnico catalán es famoso por el ritmo que imprimen sus equipos y por la agresividad defensiva. Ahí, encaja como un guante.

Mikael Jantunen, un jugador que ya conoce el estilo del técnico catalán

El que parece que será el próximo refuerzo del Real Madrid Baloncesto en el mercado de fichajes tiró la puerta abajo hace dos temporadas en Paris Basketball. El equipo francés practicaba un estilo que tenía algunas similitudes con el que Pedro Martínez implantó en Valencia Basket. Ritmo vertiginoso, atacar en transición, alto volumen de defensa toda pista y muchas trampas en la defensa en su medio campo.

Mikael Jantunen fue uno de los mejores jugadores de la Euroliga y se ganó que el por aquel entonces fuera campeón de la competición, Fenerbahce, se fijara en él. El finlandés es un jugador muy móvil para su demarcación, algo muy interesante para Pedro Martínez, tanto para preparar sus trampas defensivas, como para correr la pista en ataque.

El ala-pívot finlandés es un perfil muy cerebral y con muy buena lectura de bloqueos, muy relevante para un técnico del Real Madrid Baloncesto que pide mucho juego sin balón. Además, lejos del perfil de estrella que ostentaba Hezonja, es un interior más comprometido en el esfuerzo y en la idea colectiva, eso sí, con mucha menor capacidad de anotación.