La estrella del Real Madrid pone rumbo a la NBA y toca suplirla ¿Qué deben hacer en el mercado de fichajes?

La situación que vive el Real Madrid Baloncesto en el mercado de fichajes no es para nada sencilla. Renovación en los despachos, cambio de entrenador y revolución en la plantilla. Los blancos vienen de un curso sin títulos y quieren cambiar las tornas para el que viene. Sin embargo, todo apunta a que lo harán sin Mario Hezonja.

La estrella del Real Madrid Baloncesto paga la cláusula y pone rumbo a la NBA ¿y ahora qué?

El Real Madrid Baloncesto tendrá que prescindir del que para muchos es el mejor jugador de la plantilla. Por el momento no es oficial, pero las informaciones que hay al respecto provenientes de profesionales como Chema de Lucas y Víctor Colmenarejo, el jugador ya se lo habría comunicado al club y abonará un millón de euros para poner rumbo a la NBA.

ÚLTIMA HORA: Mario Hezonja ha comunicado al Real Madrid que ejecuta su cláusula y se va a la #NBA.



BREAKING: Mario Hezonja has informed Real Madrid that he is leaving for the #NBA. — Chema de Lucas (@chemadelucas) July 20, 2026

El adiós de Mario Hezonja supone perder otro puntal en anotación tras el adiós de Trey Lyles. Además, de dejar la posición de ala-pívot ciertamente descubierta. Ahora, al Real Madrid Baloncesto le tocará buscar un reemplazo para un jugador del calado del croata. Sin embargo, no solo puede ser un mero cambio nombre por nombre, sino que hay más vías para que el equipo crezca de la mano de Pedro Martínez.

¿Cuál es el plan para suplir a Mario Hezonja?

El jugador que tiene que reemplazar el Real Madrid Baloncesto no es un integrante más. Mario Hezonja no solo es uno de los mejores jugadores del conjunto, sino que también lo es de Europa. En este sentido, encontrar un relevo de sus mismas aptitudes parece verdaderamente complejo. Por ello, todo apunta, más con Pedro Martínez a los mandos, a que la apuesta del club puede pasar por encontrar perfiles de menos talento, pero más funcionales al esquema.

Jaime Pradilla ya ha sido un refuerzo que se enmarca en esa idea de jugador adaptado al sistema. Además, como Mario Hezonja, cupo. El Real Madrid Baloncesto tiene que sumar talento y puntos, pero podría hacerlo con perfiles más compensados en ambos lados de la pista y con mayor capacidad de acumular esfuerzos. Ya en el Valencia Basket Pedro Martínez demostró ser capaz de implicar a sus estrellas y valerse de tipologías de jugador no tan diestras en talento puro.