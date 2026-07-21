Un viejo deseo del Barça Basket está cerca de firmar su contrato: El playmaker que quiso Xavi Pascual

El Barça Basket ha llegado al mercado de fichajes Euroliga veraniego con un plan claro, una revolución de plantilla. Sin embargo, este hecho fue precipitado por el final de temporada y la marcha de Xavi Pascual. Durante el curso, no se apuntó a un cambio tan abrupto y fueron sonando parches que no acabaron llegando. Trent Frazier fue uno de los nombres en cartera.

El base que quiso el Barça Basket ya tiene nuevo equipo en el mercado de fichajes Euroliga

Trent Frazier estuvo cerca de aterrizar en el Barça Basket, incluso para disputar Euroliga, antes del mercado de fichajes veraniego. Su aterrizaje no acabó produciéndose y el cotizado playmaker permaneció en Rusia. La ventana de traspasos estival se ha abierto y al americano no le han faltado ofertas. A pesar de ello, parece que acabará aterrizando en Italia.

💣⏳Trent Frazier is close to a deal with Virtus Bologna, per sources.



Virtus is looking for 2 backcourt players to complete the team for next season.



Other EuroLeague wanted him, but the deal with Virtus will be finalized soon.🏁#EuroLeague #Virtus pic.twitter.com/vLKnNlDzpA — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) July 21, 2026

El que fuera pieza de deseo del Barça Basket finalmente aterrizará en la Euroliga en el mercado de fichajes. Según las informaciones de Andrea Calzoni, se encontraría cerrando los flecos de un contrato con Virtus Bolonia. El jugador que aún no sabe lo que es jugar la máxima competición europea parece que tendrá su oportunidad. Viene de firmar casi 14 puntos y casi 6 asistencias de media en la VTB y tendrá su debut en la Euroleague. Y es que Virtus tendrá que reemplazar a un talento como Carsen Edwards.

Un base avalado por Xavi Pascual

El Barça Basket quería encontrar en el mercado de fichajes en Trent Frazier un refuerzo nivel Euroliga que le diese un salto en la posición de base. Los culés parecían buscar un manejador con un punto más de generación y anotación y optaron por él. Su buena temporada sirvió de aval, pero también que Xavi Pascual le conociera a la perfección. No parecía que el americano siguiera siendo un objetivo de verano, tuviera o no que ver con la salida del de Gavá, se decantaron por otras opciones.

Xavi Pascual y Trent Frazier ya se conocían de su etapa juntos en Zenit. Por ello no extraña que fuera una opción para el mercado de fichajes del Barça Basket. El que parece que será nuevo jugador de Virtus Bolonia podría ser una de las revelaciones de la competición. El talentoso jugador ya demostró la pasada pretemporada poder medirse cara a cara a cuadros Euroliga. Un ejemplo son los 22pts y 5as que firmó, justamente, contra el nuevo equipo del técnico de Gavá, Dubai BC.