Valencia Basket suma a la lista de deseos un exterior Euroliga que podría ser fichaje si hay salidas

Aunque la prioridad ahora es ganar al Barça Basket para ser campeón de la ACB, el Valencia Basket se prepara para un verano clave en los despachos, en el que el mercado volverá a marcar el rumbo del proyecto deportivo. Tras una temporada exigente y de alto nivel, la planificación de la plantilla entra en una fase decisiva, con posibles ajustes que dependerán mucho de las salidas, y el perímetro será una de las zonas que pueden producirse varios cambios.

Trent Frazier, otro nombre para el perímetro de Valencia Basket

Valencia Basket está explorando el mercado ante posibles cambios en su perímetro, y uno de los nombres que ha surgido es el de Trent Frazier, tal y como ha avanzado Ser Deportivos Valencia. El base estadounidense encaja por su perfil ofensivo y su capacidad para generar juego, algo clave en el sistema de Pedro Martínez. Su experiencia en Europa y su crecimiento en los últimos años lo convierten en una opción atractiva para mantener el nivel competitivo del conjunto taronja.

En cuanto a su rendimiento, Trent Frazier ha mostrado números sólidos en el Zenit: alrededor de 14 puntos y 6 asistencias por partido, con un acierto cercano al 40% en triples. Previamente, en el FMP de Belgrado, llegó a promediar unos 20 puntos y más de 6 asistencias, lo que evidencia su impacto ofensivo. Además, ha sumado logros individuales como MVP en eventos de la VTB League.

Las otras dos variantes que tiene Valencia Basket en la agenda

Hay otras dos alternativas que la dirección deportiva de Valencia Basket, liderada por Luis Arbalejo, tiene encima de la mesa. La primera de ellas es T.J. Shorts, que se ha convertido en la opción más real para la dirección de juego del conjunto taronja. El jugador, que ya ha anunciado su salida del Panathinaikos, ha rendido de forma muy eficiente pese a tener minutos limitados en Euroliga (algo más de 8 puntos y entre 2 y 3 asistencias por partido en esa competición), mientras que en la liga doméstica ha mostrado mayor protagonismo, superando los 11 puntos y 4 asistencias de media.

En cambio, Matthew Strazel, que era otra opción de fichaje en el mercado, parece haberse complicado para el Valencia Basket, ya que su futuro apunta lejos de España tras su paso por el AS Mónaco. Esta última temporada ha firmado alrededor de 9 puntos y casi 4 asistencias por encuentro en Euroliga, con actuaciones puntuales de gran impacto ofensivo, como partidos de más de 20 puntos en fases decisivas.

Sergio de Larrea puede marcar el mercado de Valencia Basket

El futuro de Sergio de Larrea también puede marcar los movimientos del Valencia Basket en el mercado. El base vallisoletano, elegido en el puesto 25 del Draft 2026, terminó con sus derechos en los Dallas Mavericks tras varios traspasos durante la noche. Con promedios cercanos a 9 puntos y más de 3 asistencias en Liga Endesa, su evolución es evidente, y su posible salto a la NBA condicionará la planificación taronja: si se marcha, obligará a reforzar el puesto de base.