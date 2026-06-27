Kyle Guy, el tirador que volvió a las canchas gracias a una pachanga y el 3×3

Cuando un jugador anuncia su retirada a los 26 años para ponerse traje y corbata en un banquillo de la NCAA, el mundo del baloncesto suele asumir que hemos perdido un talento para siempre. Quemado por la exigencia de la Euroliga o frustrado por las puertas cerradas de la NBA. Pero el caso de Kyle Guy rompe todos los moldes. Su posible regreso a La Laguna Tenerife no es un fichaje de mercado más; es la última parada de un hombre que intentó huir del parqué… y fracasó por suerte para el baloncesto.

De la corbata en Nevada a los focos de la G-League: Todo empezó en una pachanga

La intrahistoria del regreso de Kyle Guy a la primera línea competitiva es pura mística del balón naranja. Tras pasar por el staff técnico de Virginia y firmar en abril de 2025 como asistente en la Universidad de Nevada, Guy parecía plenamente integrado en su vida como coach. Hasta que llegó septiembre. Bastó un partido informal de verano, unas cuantas canastas imposibles grabadas en vídeo y el gusanillo volvió a despertar. El runrún fue tal que los Indiana Pacers llamaron a su puerta para el training camp. Pasó por su filial (los Noblesville Boom) anotando más de 22 puntos por partido y demostrando que la pizarra se le quedaba muy fría. Tenía demasiado fuego en las manos como para limitarse a aplaudir desde la banda.

El barro del FIBA 3×3 y el exilio en China: El máster de supervivencia de un MVP

Si alguien pensaba que Kyle Guy buscaba comodidad tras salir de la G-League y emprender rumbo a los Shanxi Loongs de la liga de China (CBA) a principios de 2026, se equivoca de cabo a rabo. El escolta norteamericano ha dedicado los últimos meses a un experimento fascinante: el circuito mundial FIBA 3×3 con el Team Phoenix de USA Basketball.

Guy ha cambiado los sistemas en un libro de jugadas sesudamente completado por el baloncesto de guerrilla. En las canchas de media pista de medio mundo, donde el contacto es feroz, las posesiones duran 12 segundos y no hay tregua para el tirador, el de Indiana ha completado su particular máster de supervivencia física. Ha jugado las ventanas FIBA con su selección y se ha curtido en el asfalto. Ya no es solo el tirador elegante que maravilló en la ACB; ahora es un jugador mucho más duro.

El factor Tenerife: por qué el Santiago Martín es su ‘lugar seguro’

Tras dar la vuelta al mundo literal y metafóricamente (NCAA, G-League, China, 3×3 en Europa), Guy sabe perfectamente qué baloncesto quiere jugar. Y ahí es donde entra el nuevo y estimulante proyecto que se está cocinando en la isla. Con la llegada de Jaka Lakovic al banquillo aurinegro para iniciar un nuevo ciclo y recuperar la energía del equipo, el perfil del escolta norteamericano cobra aún más sentido si cabe.

La sintonía con Lakovic: Si hay alguien que entiende a la perfección las necesidades, los espacios y las rachas de un base/escolta anotador, ese es Jaka Lakovic. El técnico esloveno plasma un juego dinámico donde la toma de decisiones en el perímetro es clave, un ecosistema ideal para que el talento indomable de Guy explote desde el primer día.

Si hay alguien que entiende a la perfección las necesidades, los espacios y las rachas de un base/escolta anotador, ese es Jaka Lakovic. El técnico esloveno plasma un juego dinámico donde la toma de decisiones en el perímetro es clave, un ecosistema ideal para que el talento indomable de Guy explote desde el primer día. Hambre renovada: No vendría un jugador acomodado a un sistema del pasado, sino un exterior hiperactivo dispuesto a liderar la reconstrucción exterior del nuevo proyecto lagunero. Guy ha necesitado saborear la distancia para entender que su sitio está compitiendo al máximo nivel en Europa.

En las oficinas de La Laguna Tenerife saben que este Kyle Guy que está a tiro es sustancialmente diferente al que se marchó. Ha sido entrenador, ha sido jugador de calle, ha sido emigrante en Asia. Si la dirección deportiva cierra el trato para ponerlo a las órdenes de Lakovic, la Liga Endesa y Tenerife recuperarán a un anotador total que ha descubierto que, por mucho que te empeñes, la pizarra nunca podrá competir con la adrenalina de clavar un triple ganador.