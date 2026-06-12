El mercado de la Euroliga empieza a moverse con fuerza de cara a la próxima temporada, con varios clubes grandes atentos a oportunidades para reforzar sus plantillas. Aunque todavía no hay movimientos oficiales de gran impacto, ya se están produciendo contactos y negociaciones en distintos frentes, especialmente en posiciones interiores y jugadores con experiencia en la competición.

Daniel Theis, cerca de cerrar un acuerdo con ASVEL

El posible fichaje de Daniel Theis apunta a ser uno de los movimientos más importantes del mercado europeo. El pívot, que termina contrato con el AS Mónaco, ha despertado durante el curso el interés de grandes clubes como Barça Basket y Real Madrid, entre otros. Sin embargo, tal y como ha informado BasketNews, el ASVEL ha mostrado su poder económico y parte como favorito para cerrar su incorporación este verano.

En la temporada 2025-26, Daniel Theis ha firmado 9,7 puntos, 5 rebotes y 0,8 tapones en la Euroliga con el AS Mónaco, promediando más de 12 de valoración en unos 21 minutos por partido. A sus 34 años, aporta físico, experiencia y fiabilidad en la pintura, cualidades que le convierten en un perfil muy cotizado.

Agustín Ubal, en la agenda del Barça Basket

Agustín Ubal se ha situado en la órbita del Barça Basket tras su gran temporada en el Baxi Manresa, según ha informado el periodista Óscar Herreros. El exterior uruguayo, formado en la cantera azulgrana, ha dado un paso adelante en la Liga Endesa y su condición de cupo le convierte en una opción muy atractiva para reforzar la rotación exterior del nuevo proyecto azulgrana.

Ubal ha firmado unos sólidos números con el Baxi Manresa, con cerca de 9,6 puntos y 3,4 rebotes por partido en Liga Endesa, además de elevar su rendimiento en EuroCup hasta los 11,5 puntos de media, mostrando mayor protagonismo ofensivo. Su progresión, versatilidad para jugar en varias posiciones y conocimiento del club explican el interés del Barça Basket, aunque su contrato en vigor con Manresa obligaría a negociar un posible traspaso.

Olimpia Milano trabaja en el fichaje de Joel Bolomboy

Olimpia Milano está en conversaciones avanzadas para fichar a Joel Bolomboy, según ha avanzado el periodista Matteo Botelli, con la intención de reforzar su juego interior de cara a la próxima temporada. El pívot, que en Euroliga ha promediado en torno a 8 puntos y 6 rebotes por partido, destaca por su potencia física, su capacidad para proteger el aro y su impacto en el rebote, cualidades que encajan en la idea de un Milán que busca más solidez y consistencia en la pintura para volver a competir al máximo nivel en la Euroliga.