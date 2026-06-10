Hace unos días salió a la luz la opción de que Brandon Goodwin refuerce la posición de base del Barça Basket de cara a la próxima temporada. Su candidatura está sobre la mesa y es una alternativa real, aunque dentro del club no existe un consenso absoluto. Lo que sí parece claro es que la dirección de juego sufrirá una profunda remodelación este verano y la secretaría técnica, que todo apunta estará liderada por Xevi Pujol, deberá prestar especial atención a la configuración de la plantilla y al cumplimiento de los cupos. En ese escenario, cobra fuerza el nombre de un viejo conocido del barcelonismo, que emerge como una opción a tener en cuenta para reforzar la posición de base.

Agustín Ubal es objetivo del Barça Basket

Nicolás Laprovittola y Tomas Satoransky finalizan contrato el próximo 30 de junio. Todo apunta a que el base argentino pondrá fin a su etapa en el Barça Basket, mientras que la continuidad del veterano director de juego checo parecía ganar fuerza en caso de que Xavi Pascual hubiera asumido el banquillo azulgrana. Más incertidumbre rodea las situaciones de Juan Núñez y Juani Marcos, ambos con un año más de vinculación contractual.

En medio de este escenario, marcado por una profunda reestructuración en la dirección de juego, y con jugadores como Darío Brizuela y Kevin Punter atados hasta 2028, surge la opción de Agustín Ubal. El uruguayo aparece como una alternativa que encaja tanto por perfil deportivo como por las necesidades de configuración de plantilla que deberá afrontar el Barça de cara a la próxima temporada.

Tal y como informó Óscar Herreros a través de su perfil en X, el nombre de Agustín Ubal figura entre las opciones que maneja el Barça Basket. El uruguayo conoce perfectamente la casa tras su paso por la cantera azulgrana, a la que llegó en 2020 procedente del Club Malvín para incorporarse al baloncesto formativo culé. Durante su etapa en el club, llegó a debutar con el primer equipo, disputando cuatro encuentros de Liga Endesa y uno de Euroliga, una experiencia que le permitió familiarizarse con las exigencias del máximo nivel en el Palau Blaugrana.

Internacional absoluto con Uruguay, Agustín Ubal se presenta como una opción especialmente atractiva por su versatilidad, ya que puede desempeñarse tanto en la posición de base como en la de escolta. Además, se trata de un jugador con margen de crecimiento, ya que cumplirá 23 años el próximo 18 de julio. Su incorporación, sin embargo, no sería sencilla porque Ubal tiene contrato con el BAXI Manresa hasta 2029 y fue, precisamente, una de las apuestas de Xevi Pujol durante su etapa al frente de la dirección deportiva del conjunto del Bages. Por ello, si el Barça Basket decide avanzar de forma decidida por su fichaje, deberá sentarse a negociar con el club manresano las condiciones de una posible salida.

Destacada temporada en Manresa

Tras formarse en la cantera del Barça Basket, Agustín Ubal pasó por las filas de Breogán, Bilbao Basket, Palencia y Granada antes de recalar en el BAXI Manresa, donde ha completado una notable temporada a las órdenes de Diego Ocampo. El uruguayo, que firmó con el conjunto manresano el pasado verano, ha promediado 9,6 puntos, 3,4 rebotes y 1 asistencia en 19 minutos por encuentro en la Liga Endesa, consolidándose como una de las piezas importantes del equipo.