Surge un nuevo rumor de fichaje para reforzar la dirección de juego del Barça Basket, a pesar de que el club aún no ha cerrado la llegada del nuevo entrenador que sustituirá a Xavi Pascual. En cualquier caso, con Xevi Pujol asumiendo prácticamente el peso de la planificación deportiva desde los despachos, el club ya trabaja en posibles incorporaciones de cara a la temporada 2026-27. El último nombre en aparecer en el radar azulgrana es el de Brandon Goodwin, MVP de la final de la CBA china. Su perfil genera interés por varios aspectos positivos que encajarían en el proyecto, aunque también deja abiertas ciertas dudas que el club deberá valorar antes de tomar una decisión definitiva.

Puntos positivos en Brandon Goodwin

MVP de China y campeón

Según informa el portal Encestando, el Barça Basket tendría en su agenda a Brandon Goodwin como una de las opciones para reforzar el puesto de base, después de no haber podido cerrar perfiles como Sylvain Francisco, Weiler-Babb o David DeJulius.

El base natural de Norcross (Georgia), formado en la NCAA entre UCF y Florida Gulf Coast, llegaría avalado por su reciente éxito en China, donde se ha proclamado campeón de la CBA con los Shanghai Sharks tras imponerse en la final a los Zhejiang Lions. Además, su rendimiento le ha valido el reconocimiento como MVP de las finales, firmando unas medias de 29 puntos y nueve asistencias, cifras que explican el interés que ha despertado en el conjunto azulgrana.

Anotación y visión de juego

Se trata de un combo exterior capaz de aportar puntos, pero también de asumir responsabilidades como generador de juego y director en pista. Brandon Goodwin ha sido un auténtico trotamundos del baloncesto internacional, una condición que ha marcado su carrera y que siempre ha ido acompañada de su capacidad para producir en ataque.

Durante la temporada regular con los Shanghai Sharks ha firmado promedios de 16 puntos, 3,8 rebotes y 7 asistencias, confirmando su impacto en varias facetas del juego. A ello se suman los números de la campaña anterior con los Shanxi Brave, donde elevó aún más su rendimiento hasta los 25,7 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias en 44 partidos, consolidándose como uno de los exteriores más productivos de la liga china.

Experiencia NBA

Tras no ser elegido en el Draft de la NBA de 2018, Brandon Goodwin disputó un total de 133 partidos entre los Denver Nuggets, Atlanta Hawks y Cleveland Cavaliers. Su mejor temporada en la liga estadounidense llegó en la 2019-20 con los Hawks, donde firmó promedios de 6 puntos y 2 rebotes por encuentro.

Posteriormente, y compaginando antes etapas en la NBA G League, amplió su trayectoria internacional con una experiencia en Puerto Rico antes de dar el salto definitivo al baloncesto chino, donde compite desde 2024.

¿Fichaje made in Xevi Pujol?

La posible llegada de Xevi Pujol como nuevo director deportivo del Barça Basket abre la puerta a un perfil de fichajes distintos, menos mediáticos, pero potencialmente muy bien adaptados a las necesidades de la sección. El dirigente catalán destaca por su profundo conocimiento del mercado internacional, una capacidad que ya demostró durante sus años en el BAXI Manresa.

En ese contexto, Brandon Goodwin encajaría dentro de ese perfil “Pujol”: jugadores con recorrido internacional, no siempre en el foco mediático, pero con capacidad de impacto inmediato. Todo queda ahora a la espera de ver si el base estadounidense termina siendo uno de los nombres que refuerce al conjunto azulgrana de cara a la temporada 2026-27.

Los contras de Brandon Goodwin

Pasaporte catarí

El base estadounidense cuenta con pasaporte catarí, aunque en caso de recalar en la Liga Endesa ocuparía igualmente plaza de extracomunitario. Se trata de un aspecto clave a la hora de planificar la plantilla del Barça Basket.

Y es que la configuración del roster ya está condicionada: la llegada de Mike James como nuevo fichaje ocuparía una de esas plazas, mientras que la continuidad de Will Clyburn también podría mantener otra ocupación en el cupo de extracomunitarios.

De este modo, el posible aterrizaje de Brandon Goodwin obligaría al club y al nuevo entrenador a tomar una decisión importante, ya que implicaría descartar a uno de los actuales o futuros ocupantes de esas plazas en cada partido de Liga Endesa.

Sin experiencia en Europa

Brandon Goodwin es un auténtico trotamundos del baloncesto profesional, pero a sus 30 años —cumplirá 31 el próximo 2 de octubre— todavía no ha disputado competición en Europa ni ha debutado en la Euroliga.

Este factor supone uno de los principales interrogantes en torno a su posible incorporación, ya que implicaría una adaptación inmediata a un contexto completamente nuevo. En un escenario en el que se prevén cambios importantes en el backcourt azulgrana, la capacidad de acertar en los fichajes se convierte en un aspecto clave para los despachos del Barça Basket.

¿Mike James, Goodwin y Kevin Punter juntos?

Parece que Mike James será una de las nuevas incorporaciones del Barça Basket, y en caso de que también se confirme la llegada de Brandon Goodwin, uno de los grandes interrogantes será cómo encajar en pista a varios perfiles claramente anotadores, incluso parecidos.

La posible convivencia de jugadores como James —máximo anotador histórico de la Euroliga— junto a Goodwin y Kevin Punter, cuyo contrato se extiende hasta el 30 de junio de 2028, plantea un reto importante en términos de equilibrio ofensivo, distribución de roles y adaptación colectiva dentro del sistema del equipo.

Trayectoria de Brandon Goodwin