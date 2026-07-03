El líder de Chus Mateo con España lanza el órdago y deja atado su fichaje por el Real Madrid

El mercado ACB empieza a moverse con fuerza y dos de sus grandes protagonistas ya marcan el ritmo. Real Madrid y Valencia Basket centran buena parte de las miradas en un verano que promete cambios importantes, decisiones estratégicas y movimientos que pueden redefinir el equilibrio de la competición. El club taronja, aunque va a sufrir salidas importantes, intenta reconstruirse poco a poco.

Jaime Pradilla, un líder en la España de Chus Mateo

Jaime Pradilla está firmando un rendimiento muy sólido con la selección española dirigida por Chus Mateo, consolidándose como una pieza importante dentro de la rotación interior. En la última victoria ante Dinamarca (109-81), el ala-pívot aragonés aportó 9 puntos y 6 rebotes en menos de 17 minutos. Más allá de las cifras, su impacto se notó especialmente en el rebote y en el juego sin balón, aportando equilibrio en ambos lados de la pista.

Dentro de una España que ha cerrado la fase con pleno de victorias (5-0) y el liderato asegurado del Grupo A, Pradilla ha sabido adaptarse a un rol colectivo en el que no necesita monopolizar el balón para influir. Su capacidad para sumar en distintas facetas —anotación, rebote y trabajo defensivo— lo convierte en un jugador muy útil dentro del sistema de Chus Mateo.

Jaime Pradilla deja Valencia Basket y será oficial su fichaje por el Real Madrid

Jaime Pradilla será próximamente nuevo jugador del Real Madrid, cerrando su etapa en Valencia Basket tras el pago de su cláusula de rescisión, fijada en 1,5 millones de euros. El ala-pívot aragonés firmará un contrato de larga duración, previsto por cuatro temporadas con opción a una quinta, en una operación que refleja la apuesta del conjunto blanco por talento nacional y de presente inmediato.

Pradilla pone fin a seis campañas en el club valenciano, donde disputó 390 partidos y se convirtió en uno de los referentes del equipo. Su último curso en Valencia Basket fue especialmente notable, siendo pieza clave en la conquista de la Liga Endesa y la Supercopa. En esta temporada participó en 86 encuentros, con promedios de 8,4 puntos, 4,9 rebotes y 2 asistencias, alcanzando una valoración media de 12,1.

Hitos de Jaime Pradilla en Valencia Basket