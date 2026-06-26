¡1,5 millones! El Real Madrid Baloncesto quiere pescar en el Valencia Basket campeón

El Real Madrid Baloncesto vive una revolución interna tras una temporada por debajo de las expectativas. Los madridistas quieren darle un lavado de cara a la plantilla, aunque por el momento su mercado parece en stand by. Valencia Basket, que viene de alzar el título, con un grupo plagado de talento como Jean Montero, Jaime Pradilla, Cameron Taylor… ve amenazado uno de sus puntales.

El Real Madrid Baloncesto quiere a uno de los mejores ‘cupos’ de la ACB

El Real Madrid Baloncesto está haciendo una renovación importante en los despachos y parece que podría venir acompañada de una pequeña revolución en la plantilla. El curso no ha ido según lo esperado y el verano parece que traerá cambios. Por el momento, los blancos están especialmente poco activos en comparación con cuadros como Dubai BC, que ya ha conformado un superequipo. Sin embargo, tras la conquista del título por parte del Valencia Basket, Jaime Pradilla sale a la palestra.

El Real Madrid Baloncesto podría reforzar su posición de ala-pívot. De hecho, el propio Trey Lyles ya ha hecho las maletas y su baja podría ser sensible. En este sentido, el primer jugador que ha sonado para suplirle es el cuatro taronja Jaime Pradilla. El prestigioso periodista Óscar Herreros ha confirmado en el podcast de Sergio Vegas el interés del cuadro madridista en el jugador maño. La pelota está en el tejado del jugador.

Jaime Pradilla tendrá la última palabra

El interior español decidirá dónde jugará. El Real Madrid Baloncesto, según informó Óscar Herreros, estaría dispuesto a pagar la cláusula de 1,5 millones de euros para hacerse con Jaime Pradilla sin negociación de por medio. El buy-out pone toda la responsabilidad de que se cierre el movimiento en el jugador, que tendrá que decidir si acepta o no el contrato que le ofrecen los blancos o se queda en el Valencia Basket.

Las informaciones hablan de una oferta salarial importante por parte del Real Madrid Baloncesto y una cierta intención del jugador de aceptarla. Sin embargo, también se espera que el Valencia Basket presente batalla por retenerlo. Los taronjas podrían realizar un esfuerzo por uno de sus puntales. Sobre todo, tras alzar un título y con varias piezas importantes con pie y medio fuera.