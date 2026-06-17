El Valencia Basket afronta una final ACB mientras trabaja en su futuro. Una de las grandes incógnitas es cuál será el techo competitivo del equipo sin su gran estrella, Jean Montero. El dominicano pondrá rumbo a Olympiacos. Sin embargo, la dirección deportiva valenciana parece tener atado el reemplazo, TJ Shorts.

¿Cómo encajar en el Valencia Basket a una estrella que viene de no encajar?

El acuerdo entre Valencia Basket y TJ Shorts parece cerrado. La estrella de Panathinaikos firmaría un contrato por 2+1 años por unos 2 millones de euros por temporada. La vinculación es relativamente larga y el desembolso importante. Sin embargo, el manejador americano viene de no adaptarse al juego de Ergin Ataman. Por ello, muchos se preguntan si podrá ser puntal en Euroliga en la capital del Turia.

TJ Shorts tiró la puerta abajo en París Basketball. El juego frenético de los franceses le sentaba como anillo al dedo. Sin embargo, en el ecosistema de Panathinaikos no acabó de encajar. El jugador no mezclaba bien con Nunn y había muchas cuestiones tácticas que no favorecían su juego. Sin embargo, Valencia Basket no solo es que proponga un estilo parecido al parisino, sino que además tiene rasgos propios que podrían hacerle lucir.

TJ Shorts y lo que necesita para brillar

El que parece que será nuevo jugador de Valencia Basket podría encajar como un guante en la propuesta de Pedro Martínez. En su estancia en Panathinaikos, las defensan de cambios en bloqueo directo le convirtieron en una diana para el rival. Además, su irregularidad en el tiro en juego media pista le llevaron a ir perdiendo confianza paulatinamente.

VALENCIA BASKET: STAGGER GHOST ACTION



Genial movimiento para generar dudas a la defensa y generar pasillo para el 1v1 de manejador pic.twitter.com/DwwovKH3SB — Gabo Loaiza (@gaboloaizaperez) April 10, 2026

Por un lado, Valencia Basket va a ofrecerle a TJ Shorts una defensa de bloqueos directos agresiva con el poseedor. Un contexto favorable para exponer sus atributos defensivos: el uso de manos, la capacidad de robo, la agilidad para pasar pantallas. En cuestiones ofensivas, la libertad en transición puede brindarle tiros y entradas más de ‘inspiración’ que de sistema. Además, todo el juego de ghosts (fintas de bloqueo) puede ser muy enriquecedor para un playmaker tan vertical.