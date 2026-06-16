El Valencia Basket tiene que afrontar toda una final de la ACB con uno de los movimientos de mercado más importantes para la entidad fraguándose simultáneamente. Los taronjas están sabiendo vivir con Jean Montero con pie y medio fuera. Todo ello, mientras deja exhibición tras exhibición. Sin embargo, TJ Shorts ya asoma la cabeza.

Las últimas informaciones sobre la operación TJ Shorts y el Valencia Basket

Las negociaciones entre TJ Shorts y el Valencia Basket parecen estar llegando a su fin. Según informaciones del prestigioso insider Euroliga, Matteo Andreani, el acuerdo está muy cerca. Además, ha afirmado con cierta rotundidad que dejará Panathinaikos. Dato no menor teniendo en cuenta que aún tiene un año de contrato.

💣⏳TJ Shorts is close to a deal with Valencia Basket, per sources.



Shorts will leave Panathinaikos and he is set to continue his career with the Spanish team, where he replaces Montero (@AlessandroMagg4 first to report).#EuroLeague #Valencia #Panathinaikos pic.twitter.com/V22uYl9dow — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) June 16, 2026

TJ Shorts tenía firmados dos años de contrato con Panathinaikos. El jugador que llegó en calidad de estrella no se ha acabado de aclimatar. Ha tenido momentos en la temporada en los que ha tenido cierto protagonismo, pero ni al nivel de su época en París, ni cumpliendo las expectativas depositadas por los aficionados griegos. Por ello, no parece que su aterrizaje en el Valencia Basket vaya a traer de por medio excesiva complicación, aunque habrá que ver el formato: buy-out, rescisión, algún tipo de cláusula…

Algunas cuentas relevantes para el cuadro taronja en el mercado de fichajes

Hay mucha incertidumbre de cara a conocer el nivel de inversión del Valencia Basket en el mercado de fichajes. La plantilla está construida a base de jugadores con relativa poca experiencia Euroliga y han sabido rentabilizar cada euro. La marcha de Jean Montero, por nivel, podría haber sido un desembolso importante para la entidad, pero su cláusula de salida es menor de lo esperado.

TJ Shorts es un relevo para Jean Montero, en cierta forma, low cost. Un jugador con valor a la baja por su última temporada, pero con el techo alto. Además, que ha brillado en contextos de juego similares al de Valencia Basket. Sin duda, es una apuesta más que interesante para relevar a una estrella sin tirar la casa por la ventana. Sin embargo, hay dudas de que bajo esta política se puedan alcanzar las cotas competitivas de este último curso.