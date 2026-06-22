Adiós inminente en el Real Madrid Baloncesto: Se confirma la marcha de su estrella

El Real Madrid Baloncesto tenía muchas expectativas puestas en esta temporada. La inversión realizada con fichajes como Chuma Okeke, Trey Lyles o Theo Maledon, sumada a la remodelación de la dirección técnica, se las hacía prometer muy felices. Sin embargo, en varios momentos cruciales no han acabado de salir las cosas. El verano apunta a revolución en la plantilla.

El Real Madrid Baloncesto dirá adiós al que fuera su fichaje estrella

A la plantilla del Real Madrid Baloncesto llegaron muchos jugadores importantes. Sin embargo, especialmente ilusionante fue la llegada de Trey Lyles. Desde el primer momento demostró que era un jugador de la máxima élite europea. La final contra Olympiacos fue una de sus grandes constataciones. A pesar de su relevancia en el conjunto, parece que este verano abandonará la casa blanca.

💣🚨Trey Lyles announces on his IG account that he leaves Real Madrid.



The news of a few months ago now seems to be confirmed: Lyles – Madrid is over.



Some EuroLeague teams are interested in him, but he would like to return to the NBA.#EuroLeague #RealMadrid pic.twitter.com/zDi7dp6Py6 — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) June 22, 2026

Hace dos semanas que la estrella del Real Madrid Baloncesto cambiaba de agencia, lo que presagiaba movimiento. Sin embargo, la confirmación del adiós ha acabado produciéndose. Trey Lyles ha anunciado en su cuenta oficial de Instagram que abandonará la capital de España este verano. La dirección deportiva de la entidad madridista tendrá que buscar un sustituto de garantías para un jugador de este calado.

Trey Lyles y Mario Hezonja ¿Juntos o separados?

Los nombres de Mario Hezonja y Trey Lyles vienen apareciendo juntos en numerosas ocasiones. Desde la transformación del croata al cuatro, su nivel ha despegado aún más. Sin embargo, que los que para muchos sean los dos mejores jugadores del Real Madrid Baloncesto compartan puesto, no ha acabado de salir bien. Sus rendimientos han sido en muchas ocasiones vasos comunicantes.

Las dos estrellas del Real Madrid Baloncesto no han irrumpido en la prensa juntas únicamente por motivos deportivos. Ambos han estado en el candelero del mercado de fichajes recurrentemente. Con Trey Lyles ya fuera del equipo, está por ver qué sucederá con Mario Hezonja. Hay muchos equipos con músculo económico potente muy interesados en llevarse al jugador. En caso de salir, la dirección deportiva madridista tendría mucho trabajo por delante durante el verano.