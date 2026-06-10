Trey Lyles quizás solo haya hecho una escala en Europa. Llegado el verano pasado al Real Madrid tras diez temporadas en la NBA, el exinterior de los Kings cumplió su apuesta en España hasta el punto de atraer nuevamente las miradas desde el otro lado del Atlántico.

Según Marca, el club madrileño ya considera su salida como muy probable y trabaja para encontrarle un reemplazo. Y es que el canadiense aprovechó a la perfección este paréntesis europeo. En todas las competiciones, promedió 12.5 puntos por partido, con un 49% en tiros de campo, 42% en triples y 78% en tiros libres.

🚨 INFO TREY LYLES



🔙 🇺🇸 El jugador está centrado en VOLVER a la NBA y ha recibido interés de varias franquicias. Entre ellas puedo dar dos nombres: Golden State Warriors y Washington Wizards.



También hay interés de muchos grandes de Europa y equipos con dinero, pero la… pic.twitter.com/VrnhVC0gLF — Sergio Martínez Urcelay (@Sergio11Mtnez) June 8, 2026

La final de la Euroliga como trampolín

Sobre todo, Trey Lyles brilló en la mejor vitrina y en el mejor momento: la final de la Euroliga perdida ante Olympiacos. En esa cita de máximo nivel, el ala-pívot de 2.06 metros anotó 24 puntos, 21 de ellos en la primera mitad, confirmando que puede pesar en un contexto de altísima exigencia.

A los 30 años, la 12ª elección del Draft 2015 mantiene un perfil capaz de interesar en la NBA: tamaño, tiro exterior, experiencia y capacidad para salir del banquillo sin reclamar un rol protagónico. Tras 662 partidos en la NBA con Utah, Denver, San Antonio, Detroit y Sacramento, no necesitaría un largo periodo de adaptación.

El Real Madrid lo quiere retener, pero la competencia es feroz

El Real Madrid desearía conservarlo, pero la competencia se anuncia especialmente dura. Varios otros grandes clubes europeos estarían dispuestos a ofrecerle un contrato superior a las posibilidades madrileñas, mientras que Lyles mantiene la NBA como prioridad.

Incluso sin una oferta norteamericana inmediata, su exitoso paso por Madrid debería permitirle firmar un contrato más lucrativo que el que el Real puede proponerle.