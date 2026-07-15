El Joventut Badalona activa la vía italiana para reforzar su juego interior

Jordi Martí, director técnico de la Penya, mantiene varios frentes abiertos en la planificación de la plantilla del Asisa Joventut para la temporada 2026-27. Mientras el futuro de Jabari Parker continúa sin registrar avances significativos, la dirección deportiva verdinegra ya habría identificado al jugador llamado a cubrir la salida de Michael Ruzic, que puso rumbo a LSU para iniciar su etapa en la NCAA, según ha informado Xavi Ballesteros.

El cuatro con pasado en Fuenlabrada y Granada

El elegido para reforzar la posición de ala-pívot es Kwan Cheatham. Formado en la Universidad de Akron durante la década anterior, el estadounidense acumula experiencia en ligas de Francia, Bulgaria y España, donde defendió las camisetas de Fuenlabrada y Granada. Su última temporada la disputó en el Reggio Emilia italiano, firmando unos promedios de 10 puntos y 4 rebotes por encuentro.

Natural de Vallejo (California), Kwan Cheatham no ocupa plaza de extracomunitario, un factor que aumenta su atractivo para el Joventut. Además, llega avalado por una sólida temporada en la Europa, donde promedió 13,3 puntos y 4,3 rebotes por partido, acompañados de un notable 36% de acierto desde la línea de tres. Su capacidad para abrir el campo y amenazar desde el perímetro es una de las cualidades que más valora Dani Miret para encajar en su proyecto.

De concretarse su incorporación, Cheatham se convertiría en el cuarto fichaje del Joventut para la temporada 2026-27, tras las llegadas de Àlex Reyes (Baxi Manresa), Isaac Nogués (Valencia Basket) y Emir Sulejmanovic (Unicaja). Aunque una lesión sufrida el pasado mes de diciembre frenó su progresión, el ala-pívot estadounidense está plenamente recuperado. Su capacidad para abrir el campo con el lanzamiento exterior, sus recursos ofensivos y la experiencia acumulada tanto en el baloncesto español como en competiciones europeas le sitúan muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Olímpic.

Se aleja Arturs Zagars

En el backcourt también quedan decisiones clave por resolver. La principal pasa por conocer si Nico Laprovittola acepta la oferta del Asisa Joventut para las dos próximas temporadas y forma una pareja de lujo junto a Ricky Rubio. En paralelo, todo apunta a que Arturs Zagars no regresará al conjunto verdinegro, ya que su prioridad es seguir compitiendo en la Euroliga y Baskonia estaría muy cerca de cerrar su incorporación.