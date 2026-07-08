Joventut Badalona aprieta el mercado: en busca de sus dos siguientes fichajes

El ASISA Joventut Badalona ya ha activado la maquinaria para el curso 2026-27. El primer movimiento ha sido la incorporación de Álex Reyes, procedente del BAXI Manresa, pero en los despachos verd-i-negres no hay pausa. Con Jordi Martí al frente de la planificación, la Penya trabaja para acelerar la llegada de dos nuevos refuerzos, mientras sigue pendiente de resolver varios interrogantes clave que marcarán la hoja de ruta del proyecto.

¿Isaac Nogués y Emir Sulejmanovic los siguientes?

En el caso del ex canterano verd-i-negre, no cumplirá el segundo año de contrato con el Valencia Basket tras una etapa con escaso protagonismo. Ese escenario vuelve a abrir la puerta al regreso de Isaac Nogués al Joventut, donde tendría la oportunidad de asumir un papel más relevante dentro del roster de Dani Miret, actualmente integrado como asistente en el staff de los Brooklyn Nets para la Summer League.

El escolta quiere regresar a Badalona. Tras su etapa en la NBA G League y después de no ser elegido en el Draft de la NBA de 2026, Isaac Nogués optó por volver a España y firmar con el Valencia Basket, con el que además se ha proclamado campeón. Sin embargo, su protagonismo ha sido escaso: ha disputado 23 partidos en la Liga Endesa y 13 en la Euroliga, con una media de apenas 3,4 minutos por encuentro.

Junto a la posible llegada de Isaac Nogués, la otra vía que maneja el Joventut es la incorporación de Emir Sulejmanovic, pívot bosnio que recientemente ha quedado desvinculado del Unicaja Málaga. La situación del interior estaba prácticamente definida desde hacía semanas, ya que sabía que no entraba en los planes de Txus Vidorreta para el nuevo proyecto malagueño. Con ese escenario sobre la mesa, sus agentes comenzaron a moverle en el mercado y, una vez más, Badalona emergió como una opción real para su futuro, según ha informado Xavi Ballesteros.

El futuro de Ricky Rubio sin respuesta

Más allá de las posibles incorporaciones, en el Joventut Badalona sigue sobre la mesa el gran interrogante del verano: el futuro de Ricky Rubio y su continuidad un segundo año en el Olímpic. El base de El Masnou debe tomar una decisión en los próximos días, después de haber descartado alguna opción para regresar a la Euroliga. Si decide seguir en activo, todo apunta a que su única vía pasa por continuar liderando el proyecto de la Penya, tras firmar una media de 13,4 puntos, 3,4 rebotes y 5,3 asistencias en la Liga Endesa.

La respuesta del veterano y magistral director de juego podría llegar a lo largo de esta misma semana. En caso de que finalmente no continúe en Badalona, el club se vería obligado a acudir al mercado para incorporar a un base que tome las riendas del equipo.

Interesan Arturs Zagars y Nico Laprovittola

Ambos jugadores conocen perfectamente la casa, aunque sus situaciones son distintas. En el caso del escolta argentino, su prioridad pasa por seguir compitiendo en la Euroliga, pese al interés que le genera la posibilidad de instalarse en Barcelona. En cuanto al letón, con pasado en la cantera verd-i-negre —desde las categorías inferiores hasta su paso por el Arenys Bàsquet en Liga EBA y el CB Prat en LEB—, es un perfil que gusta tanto en los despachos como a Dani Miret. Sin embargo, su incorporación presenta dos obstáculos importantes: un salario elevado y el historial de lesiones que ha arrastrado en las últimas temporadas.