Valencia Basket anuncia su nuevo entrenador: ¿Una apuesta arriesgada?

La situación de reconstrucción que vive Valencia Basket tiene pocos precedentes a nivel europeo. El éxito del equipo con el título de Liga Endesa ACB y la Final Four Euroliga no ha pasado inadvertido. Tras varios ‘clausulazos’, incluido el del propio técnico, Pedro Martínez, parece que empieza a tomar forma el nuevo proyecto. Ya hay jefe de operaciones.

Valencia Basket apuesta por la continuidad de un proyecto exitoso

Pedro Martínez junto a su staff técnico, Adrian Kovacs, Xavier Albert y Juan Maroto de entrenadores ayudantes, construyeron un Valencia Basket verdaderamente dominador. Un equipo que no solo ganó, sino que lo hizo con una propuesta valiente y divertida. La marcha del head coach supone el fin de una etapa, pero no de un proyecto. En este sentido, la entidad taronja ha decidido apostar por lo que ya tenía en casa.

Adeu, Pedro



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Después de mucho rumor en torno al banquillo de Valencia Basket, se empieza a concretar el futuro. Valencia Basket ha anunciado a través de sus canales oficiales que el nuevo primer entrenador del equipo será el segundo de a bordo de Pedro Martínez, Xavier Albert. Muchos aplauden la valentía del club por seguir con el legado que les ha hecho fuertes en Europa. Sin embargo, también hay voces críticas.

Xavier Albert, una apuesta arriesgada

La querencia de Valencia Basket parecía clara, mantener el estilo que tanto les ha caracterizado. Entre las opciones que se han barajado han estado tanto Xavier Albert como Diego Ocampo. El técnico de Manresa es también conocido por compartir muchos rasgos del juego con Pedro Martínez. De hecho fue la apuesta de los del Nou Congost cuando el propio técnico catalán aterrizó en la capital del Turia.

Una aposta per mantindre la identitat. Amb tot, Xavi! 🧡



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Xavier Albert es una apuesta por la continuidad estilística, pero también tiene sus contras. A pesar de que algunos aplaudan la valentía de dar la oportunidad al segundo de abordo, también hay voces críticas. No haber sido capaces de retener a sus estrellas y apostar por un técnico sin experiencia para un equipo que viene de hacer Final Four Euroliga ha llevado a pensar a muchos seguidores que el proyecto no está en el escalón ‘top’ que creían estar.