¿Cómo está la situación entre Baskonia y Paolo Galbiati?

La situación de Baskonia en este mercado de fichajes ha sido incierta, aunque parece tomar forma. El técnico italiano ha estado en el alambre, primero por parte del club, después por intereses ajenos. El técnico viene de ganar un título como es la Copa ACB. A pesar de ello, sus circunstancias no parecen las de un entrenador que viene de coronar.

Paolo Galbiati, entre la espada y la pared

Hay mucho desconocimiento sobre los motivos por los cuales Baskonia, en su momento, parecía dispuesto a rescindir su contrato. Un cambio de filosofía, desavenencias personales y otras circunstancias fueron caldo de cultivo de rumores. A pesar de ello, el propio técnico ratificó su cargo en rueda de prensa. A partir de ahí comenzó a aparecer el interés del Barça Basket y su continuidad estaba en entredicho de nuevo.

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El Barça parecía tener claro que Paolo Galbiati era el hombre para suplir a Xavi Pascual y las dudas con él en Baskonia le situaban como un objetivo plausible. No obstante, la no rescisión del técnico le sitúa con contrato en vigor y si los culés le querían, tendrían que pasar por caja. Muchos también comentaron que ante el interés azulgrana, los vitorianos podrían haber cambiado su idea de cortarle, quizás, con el fin de obtener un rédito económico de los blaugranas. Sin embargo, no parece que esta circunstancia sea así.

Barça Basket y Baskonia, tensión en el aire

Uno de los insiders Euroliga más prestigiosos, Matteo Andreani, informando sobre las negociaciones con Luwawu-Cabarrot ya informó de una tensión entre Barça Basket y Baskonia. En sus propias palabras, los vitorianos se negarían a negociar por el francés con el club catalán, a diferencia de con el blanco. Más que probablemente la situación de Paolo Galbiati tenga algo que ver. No obstante, parece que el culebrón está cerca de cerrarse.

🔵🔴 El Barça acaba de comunicar a l’entorn de Paolo Galbiati que ara mateix no compta amb ell — Ernest Macià 🎙🎧 (@ernestmacia) July 6, 2026

Durante todas estas fechas, Baskonia ha estado posteando mensajes ‘envenenados’ ratificando a su técnico. Lo que parecen ser pullas al Barça Basket podrían acabarse en breve. El periodista Ernest Macià ha informado que el conjunto blaugrana ya le habría comunicado al entorno de Paolo Galbiati que no cuentan con él para el proyecto. Todo apunta a que el italiano se queda en Vitoria, pero muchos se preguntan si su inestable situación inicial puede ser seña de una cierta fragilidad en el cargo.