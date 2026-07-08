Los Lakers firman al pívot que nadie esperaba y el fichaje más grande aún está por llegar

Los Angeles Lakers han cerrado la contratación de Kevon Looney como pívot reserva para la temporada 2026-27, completando así su rotación interior después de la llegada previa de Walker Kessler.

Según el periodista Shams Charania de ESPN, Looney firma un contrato de un año por $3,9 millones, el contrato mínimo veterano de la NBA. El pívot de 30 años era uno de los nombres más codiciados del mercado para su posición y llegará para cubrir las plazas dejadas por Jaxson Hayes y Deandre Ayton, quienes han abandonado el equipo.

Looney llega para cubrir las necesidades del juego interior

Looney, que ha militado en Golden State Warriors y New Orleans Pelicans a lo largo de su carrera, actuará como respaldo directo de Kessler en la rotación de JJ Redick. Su perfil de veterano experimentado, sólido en defensa y en la protección del aro, aporta fiabilidad sin comprometer el presupuesto del equipo.

Free agent center Kevon Looney has agreed on a one-year, $3.9 million deal with the Los Angeles Lakers, Life Sports Agency CEO Todd Ramasar tells ESPN. pic.twitter.com/fxfdg3yhSV — Shams Charania (@ShamsCharania) July 7, 2026

Con estas dos incorporaciones en el puesto de pívot, los Lakers han resuelto una de sus necesidades más urgentes. No obstante, el trabajo del front office no ha terminado.

Los Lakers necesitan alas: Kuminga en el punto de mira

Según ESPN, la franquicia tiene un déficit claro en las posiciones de alero: el equipo prácticamente no dispone de efectivos para los puestos 3 y 4. JJ Redick y Rob Pelinka ya han mantenido una reunión con Jonathan Kuminga, actualmente en Atlanta Hawks, para convencerle de unirse al proyecto y jugar junto a Luka Dončić, explorando cómo su juego encajaría en el sistema.

Los Lakers estarían dispuestos a ofrecerle un contrato de $20 millones para dos temporadas, según la misma fuente.