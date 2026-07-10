Las grandes joyas que quedan en Euroliga

El mercado de fichajes Euroliga está más candente que nunca. Los movimientos a lo largo y ancho del continente no dejan de sucederse. Aun así, todavía hay perlas pendientes de cerrar acuerdos con clubes. Los agentes libres aún en el limbo podrían darle un lavado de cara a más de un equipo y es que hay talentos verdaderamente potentes.

Las grandes estrellas Euroliga que aún no han cerrado sus nuevos contratos en el mercado de fichajes

Muchos son los jugadores Euroliga que esperan pacientes en el mercado de fichajes una oportunidad que verdaderamente les merezca la pena. Sin embargo, los que verdaderamente pueden transformar un equipo son los que tienen toda la atención de medios y aficionados.

Mike James, una leyenda de la Euroliga que sigue sin equipo

Si se habla de la agencia libre del mercado de fichajes Euroliga, a todo el mundo le viene el mismo nombre, Mike James. El americano se ha ganado la vitola de leyenda de la competición. El máximo anotador de la historia de la Euroleague sigue sin equipo tras las turbulencias con el Barça Basket. El acuerdo se rompió de manera inesperada y aunque muchos le sitúan en Dubai BC, por el momento sigue todo en el aire.

¿El regreso de Jonas Valanciunas?

Uno de los interiores que más han marcado el panorama internacional europeo en los últimos años parece que podría regresar. Jonas Valanciunas viene de ser cortado por Denver Nuggets y los rumores de un regreso al club que le vio nacer, Zalgiris Kaunas se intensifican. Su llegada cambiaría por completo el panorama.

JUST IN: The Denver Nuggets are waiving center Jonas Valanciunas, league sources told @hoopshype. He had a fully guaranteed $10 million decision today. Denver will now owe Valanciunas $2 million for the 2026-27 season. He’s averaged 12.8 points and 9.0 rebounds in 14 NBA seasons. pic.twitter.com/5KdGxgQL6N — Michael Scotto (@MikeAScotto) July 8, 2026

Moses Wright, últimas horas para un giro de guion

Moses Wright era una de las grandes ilusiones del Barça Basket. Sin embargo, su sino en el mercado de fichajes Euroliga podría seguir el mismo rumbo que el de Mike James. Su contrato con el conjunto azulgrana estaba firmado. Sin embargo, no son pocos los rumores que hablan de una ruptura del mismo derivado de la inestabilidad que vive la sección. Por el momento no ha sido anunciado y de acabar concretándose su agencia libre, ofertas no le faltarán.

🚨👀 Moses Wright’ın Barcelona’ya transferi riske girmiş durumda. Sebebi kulüpteki belirsizlikler.



💣 Anlaşmada bir çıkış maddesi var ve bu maddeyi kullanmaya hazır olan birkaç kulüp devreye girdi! (@sport) pic.twitter.com/VRkuonqAMW — Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) July 8, 2026

Los equipos españoles y sus agentes libres

En los cuadros españoles está habiendo mucho movimiento. Recientemente una pieza interesante que podría liberarse en el mercado de fichajes Euroliga es Chuma Okeke. Los problemas con su pasaporte no acaban de resolverse y el plazo para extender su contrato ya ha finalizado. En el Real Madrid Baloncesto no parece ser una prioridad y podría ser un jugador de rotación interesante.

𝐖𝐢𝐥𝐥 𝐂𝐥𝐲𝐛𝐮𝐫𝐧 no continuarà al Barça.



Moltes gràcies i molta sort en el futur, Will 💙❤ pic.twitter.com/S6QgduoHAC — Barça Basket (@FCBbasket) July 4, 2026

Baskonia también está pendiente de resolver su futuro con Luwawu-Cabarrot, ya que aunque acaba contrato tiene derecho de tanteo. También el Barça Basket ha dicho adiós a muchas piezas interesantes en el mes de junio. Desde Willy Hernangómez hasta Satoransky, pasando por Laprovittola o Clyburn no son perfiles que vayan a dar pocas noticias en la Euroliga en materia de mercado de fichajes.