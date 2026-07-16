Dončić marcó el camino: el primer mensaje que recibió el nuevo fichaje de los Lakers

Quentin Grimes, que ha hecho oficial su vínculo con los Los Angeles Lakers para las próximas temporadas de la NBA, reveló que la decisión no fue difícil de tomar, y que el primer compañero en darle la bienvenida fue Luka Dončić.

Interés mutuo desde hace tiempo

Tras ser presentado oficialmente por los Lakers, Grimes desveló que ya existía un interés mutuo entre él y el equipo desde hace un tiempo, lo que hizo que la decisión de firmar fuera sencilla. El contrato es de cuatro temporadas por $60 millones, con un salario promedio de $15 millones anuales.

Lo que más motivó al escolta-alero fue la oportunidad de ser entrenado por JJ Redick y la posibilidad de jugar junto a Dončić, quien fue, además, el primero en darle la bienvenida. «Es mi chico, sin duda. Va a ser muy divertido jugar con él», declaró Grimes.

EXCLUSIVE: Quentin Grimes on reuniting with Luka Dončić on the Lakers and what makes him so special with @LAIreland & @geeter3 #LakeShow pic.twitter.com/TPqmK86tHC — ESPN Los Angeles (@ESPNLosAngeles) July 14, 2026

Ambos jugadores ya coincidieron anteriormente: los dos formaban parte del plantel de los Dallas Mavericks en 2024 y fueron traspasados al año siguiente. Mientras Luka llegó a los Lakers, Grimes fue a los Philadelphia 76ers.

El papel de Grimes en los Lakers

Con el actual plantel de los Lakers, Grimes es un firme candidato a ocupar una de las posiciones de alero en el quinteto titular, que con toda seguridad ya contará con Dončić, Austin Reaves y Walker Kessler.

Para jugar junto a esa dupla, sin embargo, tendrá que quedarse en la posición 3 y encargarse de los extremos de la pista, que es exactamente el trabajo de un alero, pero no el de un escolta-alero de perfil más creador.

The Lakers' Luka Era



OUT

41 — LeBron

32 — Smart

30 — Kennard

28 — Rui

28 — Ayton



IN

21 — Carr

24 — Kessler

24 — Ziaire

26 — Grimes

27 — Sexton

27 — Mamu



The average age dropped by 7 years, and the Lakers are significantly more athletic. — LukaShow (@LukaShow_77) July 14, 2026

Conocido por su versatilidad, Quentin está acostumbrado a jugar en la posición 2, pero ya ha demostrado rendir muy bien jugando exclusivamente como alero gracias a su calidad defensiva y su condición de buen tirador. La posible contratación de Jonathan Kuminga reforzaría ese rol para Grimes.