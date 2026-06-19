Luka Doncic revela los tipos de jugadores que quiere en los Lakers

De vacaciones en España, Luka Doncic participó en el programa Encuentro Deportivo de la cadena EDN y reveló qué perfiles de jugadores necesita que los Los Angeles Lakers contraten para poder competir por el título de la NBA.

Doncic fue sincero al detallar las características que busca para elevar el nivel ofensivo del conjunto. En uno de esos perfiles, Austin Reaves encaja a la perfección, razón por la que el base insiste en que siga en la plantilla.

Lo que necesita Doncic

“Ante todo, [necesito] tiradores y un pívot que pueda hacer el pick-and-roll y saltar para que yo le pueda pasar el balón“, afirmó, refiriéndose a las asistencias para mates y alley-oops cerca del aro. Reaves es uno de los tiradores que estará junto a Luka la próxima temporada; los Lakers deberían negociar su extensión próximamente. En el banquillo, también cuenta con Luke Kennard.

Luka Dončić wants the Lakers to acquire an A-list center and build a championship-caliber team around him as soon as possible, per @mcten



The Lakers have been telling Luka since acquiring him that they planned to go all-in during the summer of 2026 — and that time has arrived… pic.twitter.com/tr1hacc5Fh — NBACentral (@TheDunkCentral) June 18, 2026

Contar con tiradores es fundamental para atraer marcajes; cuando un equipo carece de ellos, los rivales pueden aplicar el doble equipo con más facilidad, reduciendo el espacio del base para crear jugadas o anotar. “Si tengo tiradores, no pueden marcarme en doble equipo tanto tiempo, así que eso me ayuda muchísimo“, explicó.

El objetivo del front office de los Lakers

Como los Lakers ya cuentan con varios tiradores en la plantilla, el problema a resolver es, una vez más, la falta de un pívot que conecte bien con Luka. La buena noticia para la directiva es que Walker Kessler está oficialmente disponible en el mercado libre: rechazó la oferta de $140 millones por cinco temporadas que le presentó el Utah Jazz y espera recibir propuestas superiores.

THE PERECT CENTER NEXT TO LUKA 👀 pic.twitter.com/MptDoyTmT3 — Lakers Lead (@LakersLead) June 17, 2026

Un movimiento inteligente sería ofrecerle un contrato de $130 millones por cuatro años, lo que le daría a Kessler un salario por encima de lo que le ofrece el Jazz. Esa cifra, sin embargo, debe encajar en los planes de retener a Reaves, LeBron James, Rui Hachimura y Jaxson Hayes.