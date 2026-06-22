Covirán Granada va a por un peso pesado de Estudiantes

Las oficinas del Covirán Granada no tienen descanso en su regreso a la Primera FEB y la dirección deportiva trabaja a contrarreloj para construir una plantilla de garantías para Arturo Ruiz con un objetivo claro: pelear desde el primer día por el ascenso a la ACB. Uno de los puestos a reforzar es el de ala-pívot, donde ya existe un objetivo prioritario que podría llegar procedente de Estudiantes, según ha informado Alen Martín.

Objetivo Tanner McGrew en Covirán Granada

Los primeros movimientos del Covirán Granada ya se han producido con las incorporaciones de Fallou Niang, procedente de Fibwi Mallorca, y Mus Barro, llegado desde Leyma Coruña. Sin embargo, la reconstrucción de la plantilla nazarí está lejos de completarse, especialmente tras las salidas de piezas importantes del equipo que compitió en ACB como Amar Alibegovic, Luka Bozic, Amida Brimah y Beqa Burjanadze, mientras que el futuro de Babatunde Olumuyiwa continúa siendo una incógnita.

En este escenario de renovación aparece el nombre de Tanner McGrew, un jugador que podría convertirse en una de las próximas incorporaciones del conjunto dirigido por Arturo Ruiz.

Formado en la universidad de West Virginia Wesleyan en la NCAA, Tanner McGrew inició posteriormente una amplia trayectoria por el baloncesto europeo, pasando por competiciones de Francia, Dinamarca, Portugal y Rumanía antes de aterrizar en España en 2022 de la mano del Palencia.

Interesantes números en Estudiantes

Tras su etapa en el conjunto castellano, el ala-pívot estadounidense recaló en Estudiantes, donde en la última temporada firmó unos promedios de 9 puntos y 4,4 rebotes por encuentro, convirtiéndose en uno de los nombres más cotizados del mercado de Primera FEB y despertando el interés de varios equipos de la categoría.

Tras su paso por Palencia, McGrew se puso a las órdenes de Toni Ten en Baloncesto Fuenlabrada, un técnico al que posteriormente acompañó en su desembarco en Estudiantes. Su evolución en el baloncesto español le ha convertido en un jugador contrastado dentro de la categoría, con experiencia en proyectos con aspiraciones de ascenso.

Un perfil que encajaría en la idea de juego que pretende implantar Arturo Ruiz en Covirán Granada, en un mercado de Primera FEB que, en pleno mes de junio, comienza a tomar temperatura con todos los clubes rastreando piezas diferenciales con las que dar un salto de calidad de cara a la próxima temporada.

Roster muy diferente

En el caso del Covirán Granada, como ocurre con la mayoría de equipos de Primera FEB, la dirección deportiva deberá moverse con acierto en un mercado donde necesita incorporar numerosos perfiles. Desde jugadores con experiencia y galones en la categoría hasta apuestas procedentes de la Liga Endesa o de ligas extranjeras, las opciones sobre la mesa son variadas.

Se presenta un verano largo e intenso en las oficinas nazaríes, con múltiples movimientos, rumores y posibles incorporaciones para configurar la plantilla que dirigirá Arturo Ruiz.