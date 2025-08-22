El Barça Basket, que en las últimas horas ha anunciado el fichaje de Miles Morris, es uno de los equipos ACB con más representantes en el Eurobasket 2025, teniendo a tres fijos para Scariolo en la selección nacional: Joel Parra, Darío brizuela y Willy Hernangómez. Sin embargo, hay otro jugador clave para Joan Peñarroya en la plantilla que ha tomado una decisión dura de cara al torneo internacional y que deja a su país tocado.

Tomas Satoransky no jugará el Eurobasket 2025

El base del Barça Basket, Tomas Satoransky, ha anunciado que no disputará el próximo Eurobasket 2025 con la selección checa debido a problemas físicos en la espalda. El jugador de 33 años comunicó su renuncia a través de Instagram, donde explicó que, pese a su deseo de representar a su país en el que habría sido su quinto torneo continental, no se encuentra en condiciones de competir al nivel requerido.

Satoransky, que tenía pensada la retirada de la selección después del Eurobasket 2025, ha confirmado en sus redes sociales que seguirá defendiendo los colores de su país y dirá adiós en la cancha: “Antes del verano no estaba seguro de si sería mi ‘último baile’ con la selección, pero ahora sé con certeza que quiero despedirme en la pista. Espero que pronto nos veamos todos en la cancha y, desde la distancia, quiero desear mucha suerte a mis compañeros en Riga para que consigan otro gran éxito para el baloncesto checo”.

La baja de Tomas Satoransky más la de otro jugador del Barça Basket

La selección de la República Checa afrontará el Eurobasket 2025 muy mermada por las ausencias de dos de sus referentes. Aparte de Tomas Satoranksy, que supone un golpe duro para la dirección de juego del equipo en vísperas del campeonato, el conjunto checo tampoco podrá contar con Jan Vesely, otro veterano azulgrana que continúa con su proceso de recuperación.

Sin sus dos líderes más experimentados del Barça Basket, Chequia queda en manos de Vit Krejci, escolta de los Atlanta Hawks, que asumirá el papel de figura principal en un Grupo A especialmente exigente junto a Letonia, Serbia, Portugal, Estonia y Turquía. La responsabilidad de mantener el nivel competitivo recae ahora en una plantilla más joven y con menos experiencia internacional.

Plantilla República Checa sin las bajas del Barça Basket

Bases: Vit Krejci, Ondrej Sehnal, Petr Krivanek

Escoltas: Richard Balint, Tomás Kyzlink

Aleros: Jaromir Bohacik, Vojtech Hruban, Jan Zidek

Ala-pívots: Martín Kriz, Martín Peterka

Pívots: Martín Svoboda, Adán Kejval