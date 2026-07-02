Santi Aldama, traspasado… y con una conexión española en el horizonte: ¿qué le espera ahora?

El arranque de julio ha sacudido la NBA entre renovaciones, traspasos y un LeBron James que ha decidido poner fin a su etapa en los Lakers para embarcarse en su última aventura. En medio de ese torbellino de movimientos que ha marcado el inicio de la offseason, también aparece Santi Aldama, que cambiará de aires de cara a su sexta temporada en la liga.

Santi Aldama jugará en Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies decidió poner punto final a la etapa liderada por Ja Morant —traspasado a los Portland Trail Blazers— y, apenas unas horas después, también dio salida a Santi Aldama, uno de los pocos supervivientes de aquel equipo que firmó 56 victorias en la temporada 2021-22, rumbo a los Dallas Mavericks.

La franquicia de Tennessee ha cerrado el traspaso del ala-pívot español Santi Aldama, con promedios de 14 puntos y 6.7 rebotes la temporada pasada, a los Dallas Mavericks a cambio de AJ Johnson, una primera ronda del Draft de 2030 y dos futuras selecciones de segunda ronda. El pick que recibe Memphis procede de los Golden State Warriors y llega con protección Top-20. Además, Dallas se hace con los derechos de Tarik Biberovic, escogido por los Grizzlies en la segunda ronda del Draft de 2023 y todavía sin debutar en la NBA.

Múltiples cambios en Memphis Grizzlies

Santi Aldama se había consolidado como uno de los jugadores más fiables de la segunda unidad de los Grizzlies desde que fue elegido con el número 30 del Draft de la NBA de 2021. Sin embargo, la llegada de Cam Boozer y Karim López en la primera ronda del último Draft, unida al posterior traspaso por Isaiah Stewart, convirtió al internacional español en una de las piezas con más opciones de salir para aliviar la saturación en la pintura.

Aldama firmó en el verano de 2025 una renovación por tres temporadas y 52,5 millones de dólares, recompensa a una progresión ofensiva constante año tras año. Con sus 2,13 metros de altura, el canario destaca por su versatilidad, su capacidad para generar juego desde la posición de ala-pívot y un repertorio ofensivo que le permite anotar tanto cerca del aro como desde el perímetro.

¿Conexión con Sergio de Larrea en Mavs?

Después de formarse en Loyola Maryland y de dar el salto a la NBA como pick 30 del Draft, Santi Aldama afrontará la primera aventura lejos de Memphis en la que será su segunda franquicia en la liga. El ala-pívot canario jugará ahora en unos Dallas Mavericks que estrenarán a Dusty May en el banquillo tras proclamarse campeón de la NCAA con Michigan.

Unos Mavericks liderados por Cooper Flagg y pendientes de resolver el futuro de Kyrie Irving, pero que podrían tener un marcado acento español. Santi Aldama apunta a asumir un papel importante dentro de la segunda unidad de Dallas, una franquicia que incluso podría sumar a otro jugador español si Sergio de Larrea termina dando el salto a la NBA de cara a la temporada 2026-27.