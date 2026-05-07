El último partido disputado por Santi Aldama tuvo lugar el pasado 4 de febrero, antes de que días después pasara por quirófano debido a una operación en la rodilla derecha. Con ese paso, el jugador canario dio por concluida su quinta temporada en la NBA, todas ellas defendiendo la camiseta de los Memphis Grizzlies, tras su etapa universitaria en Loyola Maryland, en una campaña marcada por las lesiones y la inestabilidad en la franquicia de Tennessee. Ahora, la gran incógnita que rodea su futuro es qué papel tendrá de cara a la temporada 2026-27 y cómo evolucionará su carrera tras este punto de inflexión.

Memphis Grizzlies vivirá una importante reconstrucción

Desmond Bane fue el primero en abandonar los Grizzlies, en un contexto en el que también se produjo el movimiento de Jaren Jackson Jr. antes del cierre de mercado de febrero rumbo a los Jazz, dentro de una clara estrategia de reconstrucción. Todo ello deja abierta la incógnita sobre el futuro de Ja Morant, que podría incluso ser traspasado a otra franquicia a cambio de un paquete de activos interesante, siempre con picks altos de Draft.

Se anticipa una temporada baja clave para el futuro de los Grizzlies, determinante para volver a situar al equipo en la pelea por los primeros puestos del Oeste en los próximos años. Todo apunta a que podrán contar con una selección alta en la lotería del Draft de junio (existen opciones de elegir a prospects como Kingston Flemings o Darius Acuff), momento en el que Zach Kleiman dará el siguiente paso en la reconstrucción de la plantilla, que volverá a estar dirigida por Tuomas Iisalo.

Kleiman vuelve a su terreno natural: construir un equipo competitivo a través del Draft y de movimientos estratégicos en el mercado NBA. Si quiere que Memphis recupere un nivel alto de competitividad, deberá ejecutar varias operaciones importantes, aunque algunas de ellas todavía generan dudas e interrogantes sobre su viabilidad e impacto.

¿Qué sucederá con Santi Aldama?

En clave española, la situación de Santi Aldama se convierte en una de las grandes incógnitas del panorama nacional, con dudas importantes sobre su futuro inmediato. El jugador canario ha cerrado su quinta temporada en la NBA disputando 43 partidos y promediando 28 minutos por encuentro, con unos registros de 14 puntos, 6,7 rebotes y 3 asistencias, además de un 35% de acierto en tiros de tres puntos. Estos números suponen, además, los mejores de su carrera en la liga norteamericana, consolidando su papel pese a un contexto irregular.

Sin embargo, pese a consolidarse como una pieza importante en la segunda unidad de Memphis, su continuidad no está completamente garantizada. Santi Aldama firmó en el verano de 2025 una extensión de tres temporadas por 52 millones de dólares, aunque su perfil sigue generando interés en equipos aspirantes a Playoffs por su capacidad de abrir el campo y su amenaza exterior desde el triple.

Aun así, también existen dudas en torno a su encaje defensivo. No destaca por su velocidad lateral, lo que puede dificultarle el emparejamiento en el perímetro, ni posee el físico ideal para sostenerse de forma constante como pívot frente a interiores más potentes, salvo en situaciones puntuales o alineaciones específicas.

Aunque mostró cierta progresión ofensiva con más protagonismo y oportunidades, su rendimiento defensivo dio un paso atrás y fue el peor de su trayectoria hasta ahora. Santi Aldama registró un rating defensivo de 116,0. Además, permitió 9,2 puntos de segunda oportunidad por partido y 30,1 puntos en la pintura, cifras que representan los peores registros de su carrera en estas categorías.

Contratos en Memphis Grizzlies

Final en 2026

Kentavious Caldwell-Pope

Brandon Clarke

Taylor Hendricks

GG Jackson

Taj Gibson

Olivier-Maxence Prosper

Final en 2027

Ja Morant

Santi Aldama

Ty Jerome

Zach Edey

Scotty Pipper Jr.

Jaylen Wells

Final en 2028