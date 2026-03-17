La NBA encara su tramo final y decisivo en la carrera por los ocho billetes de Playoffs en cada conferencia, pero Santi Aldama se despide de su mejor temporada con los Memphis Grizzlies de la forma más amarga: pasará por quirófano para someterse a una artroscopia y poner fin a las molestias que arrastra en su rodilla derecha desde principios de febrero.

Tiempo de baja de Santi Aldama

Santi Aldama cierra su quinta temporada en la NBA tras disputar 43 partidos —once de ellos como titular en el sistema de Iisalo— firmando los mejores números de su carrera con los Memphis Grizzlies: 14 puntos, 6,7 rebotes y 3 asistencias por encuentro. Desde su salto desde Loyola Maryland, el español aún no ha logrado completar una temporada íntegra en la franquicia de Tennessee, pero su progresión es incuestionable. Aldama se consolida como una pieza clave de presente y, sobre todo, como uno de los pilares más fiables de Memphis de cara al curso 2026-27.

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El internacional español Santi Aldama llevaba semanas arrastrando dolor en la rodilla derecha —su último partido fue el 5 de febrero ante los Sacramento Kings—, con molestias localizadas en el compartimento troclear. Ante esta situación, la mejor solución ha sido pasar por quirófano para someterse a una artroscopia y recibir además una inyección ortobiológica.

De este modo, el jugador de los Memphis Grizzlies se perderá lo que resta de Regular Season en la NBA, aunque se espera que pueda llegar en plenas condiciones al inicio del próximo curso.

¿Cómo serán los Grizzlies en 2026-27?

Se puede afirmar que la temporada de los Memphis Grizzlies a nivel colectivo ha sido para olvidar: un claro paso de más a menos, marcado además por la salida de varias piezas importantes antes del cierre de traspasos, entre ellos el All-Star Jaren Jackson que puso rumbo a Utah Jazz en febrero.

Con la mirada puesta en el verano, la franquicia apunta a un cambio profundo, con la posible salida de Ja Morant como gran movimiento para iniciar una reconstrucción desde cero. En ese nuevo proyecto, nombres como Santi Aldama, Cedric Coward, Zach Edey, Jaylen Wells y Ty Jerome están llamados a ser la base del futuro. Todo ello, además, con la incógnita aún por resolver en el banquillo, aunque todo apunta a que Tuomas Iisalo continuará al frente del equipo.

En una Conferencia Oeste de la NBA cada vez más exigente, los Memphis Grizzlies afrontan un verano clave para dar forma a su roster. El trabajo de Zach Kleiman será determinante, especialmente a la hora de moverse en el mercado y tratar de obtener el mejor paquete posible por Ja Morant. Además, la franquicia deberá acertar en el Draft de junio, donde se espera que dispongan de un pick de lotería, previsiblemente entre el 6 y el 10. En ese rango, nombres como Hannes Steinbach, Darius Acuff o Nate Ament aparecen como posibles objetivos para reforzar el nuevo proyecto.

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Además, los Memphis Grizzlies cuentan con otra baza interesante a final de primera ronda —un pick procedente del traspaso que llevó a Desmond Bane a los Orlando Magic—. En ese rango, podrían valorar perfiles como Bennett Stirtz, Henry Veesaar o incluso la opción de apostar por Aday Mara, aunque el pívot español podría salir elegido en posiciones más altas. De cara a la segunda ronda, donde también disponen de un pick alto, la franquicia podría explorar talento internacional con nombres como Tounde Yessofou, Mor Massamba Diop o Rueben Chinyelu como posibles apuestas de futuro.