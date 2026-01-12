El trofeo John Havlicek, conocido como el galardón al Mejor Sexto Hombre de la NBA, empieza a delinear a los protagonistas que buscarán suceder a Peyton Pritchard y sumarse a la lista de leyendas como Bill Walton, Toni Kukoc o Manu Ginóbili. Entre los candidatos, a mitad de la temporada regular, destaca Santi Aldama, el español que disputa su quinta campaña con los Memphis Grizzlies.

¿Es la mejor temporada de Santi Aldama en la NBA?

Santi Aldama, seleccionado en el pick 30 del Draft de 2021 tras su paso por Loyola Maryland de NCAA, ha ido consolidando año tras año su rol dentro de los Memphis Grizzlies, primero bajo Taylor Jenkins y ahora con Tuomas Iisalo al mando. En su quinta temporada en la NBA, el internacional español promedia 14 puntos, 6,7 rebotes, 3 asistencias y un notable 33% de acierto en triples, confirmando su evolución como jugador polivalente desde el banquillo.

Santi Aldama se ha convertido en una pieza clave del sistema de los Grizzlies, disputando ocho encuentros como titular y acumulando 26 partidos con doble dígito en anotación, incluidos dos encuentros de 37 puntos ante Wizards y Jazz a finales de diciembre. En el enfrentamiento entre españoles, Aldama se impuso a Jordi Fernández, liderando a Memphis sobre Nets con 15 puntos y 8 rebotes, lo que refuerza su candidatura como posible Mejor Sexto Hombre de la NBA.

Estadísticas de Santi Aldama en la NBA

2021-22 : 32 partidos (0 titular) – 4.1 puntos, 2.7 rebotes, 0.7 asistencias, 11.3 minutos

: 32 partidos (0 titular) – 4.1 puntos, 2.7 rebotes, 0.7 asistencias, 11.3 minutos 2022-23 : 77 partidos (20 titular) – 9 puntos, 4.8 rebotes, 1.3 asistencias, 21.8 minutos

: 77 partidos (20 titular) – 9 puntos, 4.8 rebotes, 1.3 asistencias, 21.8 minutos 2023-24 : 61 partidos (35 titular) – 10.7 puntos, 5.8 rebotes, 2.3 asistencias, 26.5 minutos

: 61 partidos (35 titular) – 10.7 puntos, 5.8 rebotes, 2.3 asistencias, 26.5 minutos 2024-25 : 65 partidos (16 titular) – 12.5 puntos, 6.4 rebotes, 2.9 asistencias, 25.5 minutos

: 65 partidos (16 titular) – 12.5 puntos, 6.4 rebotes, 2.9 asistencias, 25.5 minutos 2025-26: 38 partidos (8 titular) – 14 puntos, 6.7 rebotes, 3.1 asistencias, 27.8 minutos

Otros candidatos a Mejor sexto hombre de la NBA

Naz Reid, de los Timberwolves, vuelve a aparecer con fuerza en la conversación tras haberse alzado con el trofeo en la temporada 2023‑24. Sus 14,4 puntos y 6 rebotes de promedio lo convierten en un rival directo de Santi Aldama por el galardón al Mejor Sexto Hombre. Sin embargo, Keldon Johnson y Jaime Jaquez parecen situarse por delante de ambos en esta mitad de la temporada.

Keldon Johnson, con los San Antonio Spurs, promedia 13,7 puntos, pero su verdadero valor está en su influencia desde el banquillo de un equipo contendiente de la Conferencia Oeste. El base formado en Kentucky también aporta 6,5 asistencias por partido y un impresionante 57% de acierto en tiros de campo, consolidándose como uno de los principales aspirantes al premio de Mejor Sexto Hombre.

El mejor posicionado en la carrera es Jaime Jaquez Jr., de los Miami Heat, quien promedia 16,2 puntos, 5,3 rebotes y 4,6 asistencias en 35 partidos durante su tercera temporada en la NBA, tras ser elegido pick 18 del Draft 2023 luego de su paso por los Bruins de UCLA. De resultar elegido Mejor Sexto Hombre de la NBA, Jaquez se convertiría en el segundo jugador de los Heat en lograrlo, después de que Tyler Herro se alzara con el galardón en la temporada 2021‑22.

Más candidatos posibles