Cuenta atrás en el Palau Blaugrana para unas semifinales de la Liga Endesa que pocos habrían imaginado hace unas semanas. Barça Basket y La Laguna Tenerife se juegan un puesto en la gran final después de derribar todos los pronósticos: los azulgranas eliminaron al UCAM Murcia y los insulares firmaron la gran campanada al tumbar al Real Madrid. Ambos lo hicieron, además, con el factor cancha en contra y ahora buscan culminar una inesperada carrera hacia el título.

El vestuario alaba a Xavi Pascual y su papel crucial

El Barça Basket se impuso con autoridad en el tercer partido de cuartos de final, venciendo por 76-100 a un UCAM Murcia de Sito Alonso mermado por las lesiones. Con el pase a semifinales asegurado, la lucha por el título de Liga sigue abierta y Xavi Pascual prolonga su continuidad en el Palau, mientras el cuerpo técnico azulgrana ajusta los distintos planes de partido para intentar desactivar el entramado táctico de Txus Vidorreta en una serie que ahora se disputará al mejor de cinco encuentros.

“Teníamos un plan y lo hemos ejecutado a la perfección. Xavi Pascual es un genio. Ha sido muy divertido disputar esta serie contra Murcia”, aseguró Toko Shengelia tras el tercer partido de la eliminatoria. El ala-pívot georgiano destacó además que “teníamos un objetivo claro y éramos conscientes de la importancia de este encuentro”, subrayando la determinación del equipo para sellar el pase a semifinales.

Laprovittola, otro de los destacados de la victoria en la carretera ante UCAM del tercer encuentro de los Playoffs de Liga Endesa, autor de 14 puntos en 13 minutos disputados, subrayó la importancia de mantenerse unidos y competir hasta el último segundo con la máxima intensidad, sin pensar en posibles despedidas o finales individuales.

Empate a uno en Liga Endesa 25-26

El Barça Basket cayó en la jornada 17 por 82-89 ante La Laguna Tenerife, pero logró resarcirse en el partido de la jornada 32, imponiéndose a domicilio por 97-102 al conjunto dirigido por Txus Vidorreta. En ese encuentro destacó especialmente Juani Marcos, autor de 18 puntos en lo que probablemente haya sido su mejor actuación de la temporada. El base argentino contó además con un sólido respaldo ofensivo, con Kevin Punter, Youssoupha Fall y Toko Shengelia también alcanzando dobles dígitos de anotación.



