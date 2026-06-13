El Barça Basket está ante una oportunidad única de alzar un título. Los culés vienen atravesando años complicados y la vitrina lleva tiempo sin sumar un trofeo. Con el 2-0 frente a La Laguna Tenerife tienen pie y medio en la final. Todo ello, con muchos jugadores inesperados dando el do de pecho.

Revolución en la manija del juego del Barça Basket

Entre los manejadores del Barça Basket había muchas dudas de cara a verano. Rendimientos y lesiones habían llevado a sopesar un cambio importante entre la lista de jugadores operativos en el club. Dos de ellos, los argentinos Juani Marcos y Nico Laprovittola eran tema recurrente de conversación. El de Morón ha vuelto de lesión y comanda con una soltura increíble la generación de ventajas. El canterano que retornó a casa ha dado un salto físico y se ha convertido en una pieza muy importante para que el FC Barcelona encuentre orden y estabilidad en media pista.

El estilo del Barça Basket actual es ciertamente clásico. Un base ordenado y sobrio y un escolta generador. Sin embargo, más allá de Laprovittola, los escoltas del roster son más anotadores que generadores y habrá que ver cómo se reconstruye el equipo. Todo ello, con un Myles Cale haciendo méritos como especialista defensivo. Para el puesto de base suenan perfiles menos ortodoxos, como Francisco o Mike James. Satoransky también parece tener pie y medio fuera. Mucha incertidumbre sobre la idea de juego del plantel.

Will Clyburn, Jan Vesely, Toko Shengelia… Un mercado muy complejo

Varios de los pesos pesados del Barça Basket estaban en el disparadero. Will Clyburn ha pasado varias veces de la idolatría a la crítica. En estos playoffs ACB está demostrando mucha determinación. Eso sí, su veteranía y tendencia a las lesiones son un punto en contra. De igual manera sucede con Shengelia, que viene siendo desde el poste bajo el faro ofensivo del equipo. Su continuidad ha estado siempre ciertamente segura, pero parece necesitar descanso y el roster actual no viene permitiéndoselo.

El gran vacío en el Barça Basket está en el puesto de cinco. La totalidad del roster parece fuera y, de hecho, ya hay varias llegadas muy cercadas. Sin embargo, el increíble nivel que viene mostrando Jan Vesely comienza a azuzar un runrún en redes. El checo anunció su retirada, pero ya son muchos los que comienzan a ‘pedirle’ un último baile el próximo curso. Sin duda, una retirada en una campaña con algo más de inversión y más probabilidad de títulos puede ser suculento para decir adiós a una carrera histórica. Por su lado, el rendimiento de Fall también se ha disparado y ya comienza a levantar dudas sobre su adiós.