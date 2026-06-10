El Barça Basket se impuso con mucha solvencia a La Laguna Tenerife en el primer partido de la serie de playoffs ACB. El conjunto azulgrana dominó en el marcador prácticamente desde el inicio y se llevó un triunfo con un marcador abultado. Si bien Shengelia o Brizuela destacaron en números, el partido de Myles Cale también merece un reconocimiento.

El Barça Basket y su complemento perfecto

El Barça Basket no solo destacó en lo individual, también en lo colectivo. Xavi Pascual supo desarbolar las trampas que La Laguna Tenerife tenía preparadas y que tanto daño habían hecho al Real Madrid Baloncesto en la anterior ronda. Sin embargo, el quehacer de Myles Cale desde la sombra fue uno de los factores clave del encuentro.

LA PRIMERA ES QUEDA AL PALAU 🔒 pic.twitter.com/sUuONz4UiF — Barça Basket (@FCBbasket) June 9, 2026

Myles Cale firmó 6 puntos, 3 rebotes, 1 recuperación y 1 tapón en 20 minutos de juego. A priori, por cifras, podría pasar muy desapercibido. Sin embargo, el jugador del Barça Basket tuvo mucho impacto en el primer partido de playoffs ACB. Su energía constante, capacidad defensiva, y solidaridad con y sin balón fueron un complemento perfecto para que los puntales del equipo culé brillaran. No es casualidad que registrara el mejor +/- del equipo, +21 con él en pista.

Myles Cale, clave en la serie de playoffs ACB contra La Laguna Tenerife

El Barça Basket tiene talento a raudales en su roster. Sin embargo, la necesidad de balón de muchos de sus integrantes puede complicar el juego colectivo por momentos. Además, varias de estas estrellas no son especialmente buenas en labores defensivas, más, con su edad actual. Por ello, Myles Cale cobra aún más importancia. De hecho, la labor contra una superestrella como Patty Mills fue encomiable. Si bien los porcentajes del australiano fueron buenos, su participación en el juego fue baja.

Myles Cale ha defendido a uno de esos jugadores que veía por la televisión: Patty Mills



🤯 "Le vi jugar en los Spurs, es una locura compartir pista con él. Es un gran jugador, una bendición jugar contra él. Y también he visto que estaba Pau Gasol. Es una locura ver All-Stars" pic.twitter.com/swBdISDI31 — Alex Molina (@alex30mp) June 9, 2026

El verano está próximo en el Barça Basket y parece que se avecina revolución. Nombres como Mike James ya resuenan por los pasillos del Palau y muchos se preguntan qué sucederá con Myles Cale. El jugador ocupa una plaza de extracomunitario, lo cual no es un argumento para su continuidad. De hecho, el asunto ya viene dando problemas en los actuales playoffs ACB, ya que deja fuera de la convocatoria a Myles Norris.