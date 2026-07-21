MoraBanc Andorra responde a su salida más cruel con el fichaje de un All-Star de la G League 

El mercado de fichajes de la Liga Endesa sigue cogiendo ritmo con movimientos en prácticamente todos los equipos de la competición. Mientras las plantillas continúan tomando forma de cara a la temporada 2026-27, varios clubes como MoraBanc Andorra están reforzando posiciones clave con incorporaciones de nivel. En este contexto, el cuadro andorrano ha cerrado la llegada de un jugador llamado a liderar la dirección de juego del conjunto tricolor.

James Akinjo, nuevo jugador del MoraBanc Andorra

El MoraBanc Andorra ha anunciado el fichaje de James Akinjo, base estadounidense que firma por una temporada y disputará por primera vez la Liga Endesa. El director de juego, que llega en sustitución de Shannon Evans, llega procedente del Ironi Ness Ziona israelí tras desarrollar gran parte de su carrera profesional en la NBA G League, donde militó durante cuatro temporadas.

En la pasada campaña, Akinjo promedió 15,8 puntos, 6,7 asistencias, 4,8 rebotes y 1,6 robos por partido entre la G League y su etapa en Israel, unos registros que avalan la incorporación de un base llamado a desempeñar un papel importante en la dirección del juego del conjunto andorrano.

¿Cómo puede encajar James Akinjo en el MoraBanc Andorra?

Antes de dar el salto al baloncesto europeo, James Akinjo dejó su huella en la NBA G League, donde se consolidó como uno de los bases más destacados de la competición. Sus actuaciones le llevaron a disputar el G League Next Up Game, el All-Star de la liga de desarrollo, donde además fue elegido MVP, confirmando su potencial como director de juego.

El director deportivo del MoraBanc Andorra, Jordi Ardèvol, define a Akinjo como un base muy competitivo, con un gran físico y una notable capacidad para generar juego. Además de su intensidad defensiva, destaca sus cifras de asistencias en la G League y su habilidad para finalizar cerca del aro, cualidades que, según el club, contribuirán a elevar el nivel competitivo del equipo en su debut en la Liga Endesa.