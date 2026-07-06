Tabak ya tiene refuerzo y MoraBanc Andorra ficha un escolta curtido en la ACB

MoraBanc Andorra sigue dando forma a su plantilla para la temporada 2026-27 y tras anunciar hace unos días la renovación de Aaron Best, el club del Principat estaría cerca de hacer oficial en las próximas horas la llegada de un escolta con amplia experiencia en la Liga Endesa, según avanza Encestando. Un refuerzo interesante para el equipo de Tabak llamado a aportar en varios registros del juego mientras la dirección deportiva termina de perfilar el roster.

Kassius Robertson es el elegido por Andorra

Versatilidad, experiencia y anotación definen el perfil de Kassius Robertson, el escolta canadiense que está a un paso de convertirse en nuevo jugador del MoraBanc Andorra, a falta de confirmación oficial. Internacional con Canadá y con varias temporadas de experiencia en la Liga Endesa, Robertson llegaría al conjunto del Principat tras disputar 19 partidos con el Gran Canaria, donde firmó unos promedios de 8,5 puntos, 1,5 rebotes y 1,5 asistencias por encuentro.

Con pasaporte jamaicano —por lo que no ocupará plaza de extracomunitario—, Kassius Robertson afrontará en MoraBanc Andorra su quinta etapa en la Liga Endesa tras sus anteriores pasos por Joventut Badalona, Valencia Basket, Obradoiro y Gran Canaria. Su mejor temporada en la ACB la firmó precisamente como verdinegro, cuando promedió 14,6 puntos, 2,4 rebotes y 2,7 asistencias por partido, además de dejar un notable acierto desde la línea de tres.

Andorra sigue perfilando una plantilla con la ambición de mirar más allá de la permanencia y construir un proyecto más competitivo en la Liga Endesa. Con Zan Tabak renovado hasta 2028, el objetivo del club del Principat pasa por rodear al técnico croata de las piezas necesarias para potenciar su sistema y dar un salto de nivel. En ese escenario, la dirección deportiva todavía rastrea el mercado en busca de varios perfiles, entre ellos un alero y un ala-pívot con cartel de titular que completen un bloque en el que ya figuran nombres como Shannon Evans, Kassius Robertson y Artem Pustovyi.

Tercer fichaje en el Principat

La incorporación de Kassius Robertson será la tercera del MoraBanc Andorra de cara a la temporada 2026-27. Antes, el club tricolor ya hizo oficiales los fichajes de Owen Aquino, procedente de la NCAA y más concretamente de High Point, y de Lazar Mutic, llegado desde el Lietkabelis Panevezys. A ellos se suman además las renovaciones de Chumi Ortega y Aaron Best, por lo que, con la llegada del escolta canadiense, Tabak tendría ya a once jugadores en el roster del conjunto del Principat.