¡Bombazo en el mercado ACB! Manresa cerca de fichar un escolta tirador con pasado NBA

El BAXI Manresa continúa siendo uno de los grandes protagonistas del mercado de la Liga Endesa. El conjunto catalán sigue perfilando una plantilla prácticamente renovada con el objetivo de afrontar una temporada especialmente ilusionante, en la que volverá a compaginar la competición doméstica con la Eurocup, lo que obliga al club a reforzar todas sus líneas con jugadores de nivel.

BAXI Manresa se interesa por el fichaje de Colby Jones

Tal y como ha avanzado el periodista Óscar Herreros, el BAXI Manresa está muy cerca de cerrar la incorporación de Colby Jones para reforzar su juego exterior. El estadounidense, que puede actuar tanto de base como de escolta, llega tras completar la temporada en los Memphis Hustle de la G League, donde promedió 14 puntos, 4,1 rebotes y 3,6 asistencias por partido.

Formado en la Universidad de Xavier, Colby Jones fue elegido en el Draft de la NBA de 2023 y acumula experiencia en la mejor liga del mundo tras su paso por los Sacramento Kings y los Washington Wizards. El exterior estadounidense aportaría al conjunto manresano un perfil atlético y polivalente, con capacidad para generar juego, atacar el aro y defender varias posiciones.

Detalles del mercado ACB para el BAXI Manresa

El BAXI Manresa está siendo uno de los equipos más activos del mercado estival de la Liga Endesa. El conjunto dirigido por Diego Ocampo ya acumula diez salidas respecto a la plantilla que terminó la pasada temporada, entre ellas las de Agustín Ubal, Álex Reyes, Marcis Steinbergs, Dani Pérez, Retin Obasohan o Gustav Knudsen, mientras que ya ha incorporado a siete jugadores para reconstruir el bloque de cara al nuevo curso.

La apuesta del club vuelve a centrarse en perfiles con margen de crecimiento y escasa experiencia previa en la ACB. Hasta el momento han llegado Lucas Beaufort, Lukasz Kolenda, Chibuzo Agbo, Yordan Minchev, Nick Ongenda, Eric Vila y Pablo Tamba, aunque la dirección deportiva todavía trabaja en nuevas incorporaciones para completar una plantilla competitiva que pueda afrontar con garantías el exigente calendario de la Liga Endesa y la EuroCup.