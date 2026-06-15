El mercado de rumores y fichajes se ha convertido en el gran protagonista de la Liga Endesa en paralelo a la disputa de la final entre Valencia Basket y Barça Basket. Aunque algunos movimientos ya son oficiales, la mayoría de las operaciones siguen en el aire y podrían concretarse a lo largo de esta semana, en pleno ecuador de junio.

Manresa a punto de un nuevo fichaje

Primero llegó el anuncio del nuevo patrocinio de Kid&Us, y después el Manresa fue incorporando perfiles interesantes como Lucas Beaufort, Pablo Tamba y Michael Enabulele para reforzar el proyecto de Diego Ocampo. Sin embargo, el club del Bages no se detiene y ya tiene un nuevo objetivo prioritario en el mercado: un jugador con condición de cupo nacional, un bien cada vez más cotizado en la Liga Endesa.

El siguiente fichaje en hacerse oficial por parte del Kid&Us Manresa sería Èric Vila, que pondrá fin a su etapa en el Dreamland Gran Canaria tras el descenso a Primera FEB para recalar en el conjunto catalán, según informa el perfil de La Central ACB. El ala-pívot continuará así en la Liga Endesa y volverá cerca de casa, ya que es natural de Girona. Formado en la cantera del Barça Basket, posteriormente dio el salto a Estados Unidos para competir en la NCAA, pasando por Texas A&M, Northwest Florida State y UTEP en la década anterior, antes del gran auge de jugadores españoles en el baloncesto universitario estadounidense.

El internacional español aterrizará en el Nou Congost para aportar equilibrio y profundidad en la posición de ala-pívot. Esta temporada ha firmado medias de 2,3 puntos y 1,2 rebotes en la Liga Endesa, elevando sus números hasta los 4,2 puntos y 2 rebotes en la Basketball Champions League. Sus mejores registros recientes llegaron el curso pasado en las filas del Breogán, donde promedió 6,2 puntos y 3 rebotes por encuentro.

El interrogante Agustín Ubal

En paralelo a la posible incorporación de Èric Vila al Baxi Manresa, continúa la incertidumbre sobre el futuro de Agustín Ubal. El Barça Basket mantiene su interés en repescar al exjugador de la cantera, después de su gran temporada en Manresa, lo que abre una de las principales incógnitas en la plantilla de Diego Ocampo, a la espera también de posibles nuevos fichajes.

Roster Kid&Us Manresa 2026-27