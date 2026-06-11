Los Lakers afrontan la offseason de la NBA 2025-26 decididos a contratar a un pívot de élite para jugar junto a Luka Dončić, y el nombre que ha ganado fuerza es Myles Turner. Según el insider Evan Sidery, los Bucks podrían poner al ala-pívot en el mercado, abriendo la ventana que la franquia persigue desde hace años.

Por qué los Lakers necesitan un pívot

Pese a los problemas en la pintura la temporada pasada, los Lakers alcanzaron las 50 victorias por segundo año consecutivo, algo que la franquicia no conseguía desde la racha posterior al título de 2010-11. El equipo tiene, posiblemente, al mejor base y creador de juego de la liga. Lo que faltó fue la conexión automática que Dončić suele tener con sus pívots.

La apuesta del año anterior fue Deandre Ayton, contratado para recuperar la producción del inicio de su carrera. La temporada resultó irregular. En los playoffs, justo cuando los Lakers más lo necesitaban, Ayton flojeó en el rebote y en la protección de la pintura, dos áreas en las que Turner ha sido constante a lo largo de una década en la liga.

Rival executives believe the Bucks will also shop Myles Turner in trade talks this summer.



Turner, who was brought on as a win-now fit alongside Giannis Antetokounmpo, will make $83.6 million combined over the next three seasons. pic.twitter.com/j73PFGEjfe — Evan Sidery (@esidery) June 9, 2026

Myles Turner, el objetivo de siempre

“Ejecutivos rivales creen que los Bucks también ofrecerán a Myles Turner en conversaciones de traspaso este verano“, escribió Sidery en X. Según el periodista, Turner, traído como pieza de “ganar ya” junto a Giannis Antetokounmpo, “recibirá 83,6 millones de dólares sumados en las próximas tres temporadas“. El número aparece detallado en Spotrac.

A los 30 años, Turner es uno de los mejores pívots en pista abierta de la liga. Llega de una temporada complicada en Milwaukee, equipo que pasó todo el año marcado por la telenovela en torno al futuro de Antetokounmpo. Aun así, mantuvo cerca de 12 puntos por partido acertando el 38,3 % de los triples.

Antes de eso, fue pieza central de los Indiana Pacers en la campaña que llevó al equipo a la corona de la Conferencia Este y a una dura serie de siete partidos contra los Thunder. En los playoffs de 2025, Turner registró cerca de 14 puntos por encuentro y dos tapones, complemento perfecto para el pasador Tyrese Haliburton. Es un talento en los dos lados de la pista, en plena madurez y sin un historial de lesiones, algo que debería atraer a una larga lista de interesados.

Cómo encaja Turner junto a Dončić

Dončić cuenta con un historial probado incluso con pívots que no son estrellas. Turner ya es una estrella consolidada. En el último año completo del esloveno en los Dallas Mavericks, llevó a la franquicia a las primeras finales en 13 años, y el motor de aquel sistema fue la sintonía con Daniel Gafford y Dereck Lively II.

Juntar a Turner con Dončić le daría al base, posiblemente, el mejor pívot de sus ocho años de carrera. Y Turner no vive de un solo truco: se crea el tiro desde el poste, bota el balón y ataca el aro. Fue un deseo recurrente de los Lakers durante temporadas, tanto en la offseason como en la antesala del trade deadline, ya en los primeros años de LeBron James en la franquicia.

El precio de cerrar el acuerdo

Traer a Turner difícilmente saldrá barato. Un ala-pívot en su mejor momento, eficiente en los dos lados y con un contrato de ocho cifras anuales suele exigir un paquete pesado de activos. La cuestión para los Lakers no es si el encaje tiene sentido, porque lo tiene, sino cuánto de la estantería de elecciones de Draft y jóvenes está dispuesta la dirección a entregar para fichar por fin al pívot que faltaba junto a Dončić. El mercado de pívots de este verano es el más fuerte en años. La ventana está abierta. Queda por ver si esta vez los Lakers la atraviesan.