El Bilbao Basket está siendo uno de los equipos más activos en el mercado ACB de cara a la próxima temporada, moviéndose con rapidez para definir su plantilla. Tras varias salidas importantes, el club vasco ha acelerado las negociaciones y ya ha cerrado incorporaciones clave, además de mantener abiertas otras operaciones para reforzar tanto el juego exterior como la pintura.

Wesley Van Beck, en la agenda del Bilbao Basket

Tal y como ha avanzado Iñigo Doñabeitia en su cuenta de X, el Bilbao Basket trabaja en la incorporación de Wesley Van Beck para reforzar su juego exterior de cara a la próxima temporada. El escolta, que actualmente está disputando los playoffs de la ACB con La Laguna Tenerife, ha ido ganando peso en la rotación tras superar problemas físicos iniciales y promedia 8,3 puntos, 1,1 asistencias y 0,8 rebotes por partido.

Además, su pasaporte azerí le permite no ocupar plaza de extracomunitario, un factor clave en la planificación de la plantilla del conjunto vasco. Van Beck destaca por su capacidad anotadora, especialmente desde el perímetro, donde ha firmado actuaciones muy destacadas, como un partido de 29 puntos o encuentros con gran acierto en triples. Su fichaje se presenta como una opción más completa para el puesto de escolta.

Mike Tobey, opción para reforzar la pintura del Bilbao Basket

Según ha informado Encestando.es, Bilbao Basket ha iniciado contactos para incorporar a Mike Tobey de cara a la próxima campaña. El pívot, que queda libre tras su etapa en el Gran Canaria, cuenta con amplia experiencia en equipos de Euroliga como Barça Basket o Valencia Basket. Esta última temporada ha firmado cerca de 9 puntos y 5 rebotes por partido en ACB, números que le sitúan como un perfil fiable para completar la rotación junto a Hlinason.

En paralelo, el club sigue atento al impacto de la NCAA en su cantera, especialmente en el equipo U22. Varias universidades estadounidenses han mostrado interés por jóvenes talentos del filial, atraídas por el modelo NIL, que permite mayores ingresos y oportunidades académicas. La posible marcha de Bagayoko al baloncesto estadounidense ha acelerado la búsqueda de un sustituto en el mercado ACB por parte de la dirección deportiva del conjunto vasco.

Adam Somogyi, fichaje ya confirmado por Bilbao Basket

El Bilbao Basket ya ha confirmado el fichaje de Adam Somogyi como relevo de Melwin Pantzar, apostando por un base con gran capacidad de dirección y creación de juego. El húngaro llega tras firmar una sobresaliente temporada en la Basketball Champions League, donde promedió 13,9 puntos, 8,3 asistencias y 4,6 rebotes por partido, siendo el máximo asistente del torneo.



