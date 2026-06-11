En Milwaukee quieren saber a qué atenerse sobre Giannis Antetokounmpo en los próximos diez días y, por ahora, solo dos franquicias habrían mantenido el contacto con los Bucks.

“Si Giannis se va a jugar a otro sitio, tenemos que recuperar muchos activos. Ese será el trabajo de Jon [Horst]. Y si se queda aquí, entonces construyes el equipo de otra forma”. Copropietario de los Bucks, Jimmy Haslam ya había marcado la línea sobre el futuro de Giannis Antetokounmpo y, en su opinión, “el momento natural” para actuar debe situarse antes del Draft (el 23 de junio para la primera ronda).

En definitiva, si hay traspaso, debe llegar en los próximos diez días. Según Marc Stein y Jake Fisher, dos franquicias estarían muy activas: el Heat y los Blazers. La pista de los Celtics seguiría inexplorada, pero conviene desconfiar siempre de Brad Stevens, capaz de cerrar los mayores golpes sin que aparezcan en los rumores.

Well Its officially confirmed:



Giannis Antetokounmpo has the Miami Heat as his #1 trade destination.



His agent who also works with Bam, met with Miami last month.



Bucks accept Miami’s offer by next week.pic.twitter.com/WwDoEwwW3H — The HEAT Realm (@WadexFlash) June 10, 2026

Los Bucks buscan picks altos en un posible movimiento a tres bandas

Según los citados periodistas, los Bucks se comportan como si dispusieran de varias elecciones en la primera ronda, lo que significa que contemplan claramente recuperar picks altos a través de un traspaso. Ahí es donde aparece el nombre de los Blazers. No necesariamente para hacerse con Giannis, sino para implicarse en un acuerdo a tres bandas.

De acuerdo con la misma fuente, los Blazers no quieren desprenderse de ciertos jóvenes talentos, y cabe imaginar que un “paquete” que incluyera, por ejemplo, a Jerami Grant y elecciones de Draft no bastará para hacer ceder a los Bucks.

Otra información: los Bucks podrían esperar al final de las Finales entre los Knicks y los Spurs por si alguno de los dos finalistas se posiciona por el “Greek Freak”. Por último, si el doble MVP no estaría en contra de un traspaso al Heat, The Athletic informa de que querría disponer de garantías sobre la plantilla de la próxima temporada. El objetivo es pelear por el título, y no embarcarse en otro ciclo con un rol de outsider.