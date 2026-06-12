El mercado europeo de entrenadores sigue moviéndose con intensidad de cara a la próxima temporada, con varios banquillos importantes reconfigurándose en distintas ligas. En este contexto, un técnico español con amplia experiencia en la Liga Endesa y recorrido internacional ha decidido dar un nuevo paso en su carrera, aterrizando en la Bundesliga alemana para asumir un proyecto ambicioso.

Carles Durán es el nuevo entrenador del MHP Riesen Ludwigsburg

Carles Durán ha sido anunciado como nuevo entrenador del MHP Riesen Ludwigsburg de la liga alemana, donde firmará por las próximas dos temporadas, hasta junio de 2028. Su llegada está prevista para el curso 2026/27, momento en el que sustituirá al actual técnico del conjunto germano y asumirá un nuevo reto en su carrera internacional tras sus últimas experiencias fuera de España.

El técnico español cuenta con una amplia trayectoria en el baloncesto europeo, tras dirigir durante años al Joventut Badalona en la Liga Endesa y pasar también por equipos como Valencia Basket o Bilbao Basket. En los últimos cursos ha ampliado su experiencia en el extranjero, consolidándose como un entrenador con recorrido en distintos proyectos competitivos, lo que ha sido clave para que el club alemán apostara por su perfil para liderar su nuevo ciclo deportivo.

Carles Durán tendrá el reto de potenciar la cantera en la Bundesliga

El fichaje de Carles Durán por el MHP Riesen Ludwigsburg supone un movimiento estratégico para un equipo que busca dar un salto competitivo en la Bundesliga tras una temporada irregular, en la que terminó en la décima posición, con un balance de 17 victorias y 17 derrotas. El entrenador español llega con el principal reto de convertir a un equipo inestable en un bloque más sólido y capaz de competir contra los mejores clubes del país.

Además, uno de los grandes objetivospor el cual han firmado a Carles Durán es desarrollar el talento joven de la cantera. La trayectoria del ex de Valencia Basket o Joventut de Badalona deja claro que una de sus especialidades es potenciar a los jugadores en formación y hacerlos crecer en entornos profesionales, un aspecto clave en el proyecto alemán para construir un equipo más sostenible y competitivo a medio plazo.

Las críticas en Alemania al fichaje de Carles Durán

El fichaje de Carles Durán por el MHP Riesen Ludwigsburg ha generado cierta polémica debido a sus recientes etapas en Turquía, donde no logró evitar el descenso con el Darüşşafaka SK ni tampoco con el Mersin MSK, pese a asumir ambos proyectos con el objetivo de revertir su situación. Estos resultados han provocado dudas en parte del entorno, incluso con artículos en medios de comunicación críticos con la llegada del técnico español, aunque el club alemán ha priorizado su experiencia y su perfil como entrenador formador por encima de esos resultados puntuales.