El mercado ACB empieza a moverse con intensidad, especialmente en lo que respecta a los banquillos, donde varios clubes ya analizan posibles cambios y continuidad de entrenadores de cara a la próxima temporada. En un contexto de proyectos en revisión y decisiones estratégicas, los movimientos en torno a los técnicos vuelven a ser uno de los focos principales, aunque todavía quedan muchos escenarios abiertos y sin resolución definitiva.

Jaume Ponsarnau rechaza ofertas de fichaje

Jaume Ponsarnau ha sido uno de los nombres propios de la temporada en la ACB por el rendimiento del Bilbao Basket, llevando al equipo hasta los cuartos de final de los playoffs, donde fue eliminado por uno de los favoritos, el Valencia Basket. En una entrevista en la Cadena SER, el técnico catalán dejó claro que ha recibido propuestas de otros equipos en los últimos meses. Su nombre incluso fue relacionado con banquillos como el de Unicaja tras la salida de Ibon Navarro, pero su decisión de renovar su contrato con el conjunto bilbaíno no ha sido casual.

Ponsarnau ha confirmado su continuidad en Bilbao Basket, confiando en el crecimiento de la entidad y en un proyecto deportivo que considera sólido, por lo que las “tentaciones” del mercado no han llegado a convertirse en una opción real de salida. En ese contexto, su futuro también está ligado a decisiones importantes del propio club, como la elección de competición europea, con la duda entre la Basketball Champions League y la EuroCup.

Jaume Ponsarnau será seleccionador de Catalunya

Tras dar por finalizada su temporada con el Bilbao Basket, Jaume Ponsarnau sumará un nuevo reto a su trayectoria al ponerse al frente de la selección catalana en un partido amistoso internacional ante Gran Bretaña. El encuentro se disputará el 28 de junio en el Nou Congost de Manresa, un escenario muy especial para el técnico, ya que allí inició su carrera en la élite del baloncesto hace más de dos décadas, primero como asistente y después como primer entrenador.

Este compromiso llega justo después de cerrar una campaña exigente con el Bilbao Basket, en la que el equipo compitió hasta los cuartos de final de la Liga Endesa. Ponsarnau, que ya cuenta con experiencia en selecciones tras su etapa como asistente de España —con la que ganó el oro en el Eurobasket 2015 y el bronce olímpico en los Juegos de Río 2016—, afronta esta cita como una nueva oportunidad de seguir vinculado al ámbito internacional mientras continúa consolidando su etapa en el banquillo bilbaíno.