Tras caer eliminados en los cuartos de final de Liga Endesa ante Valencia Basket, el conjunto vasco ya ha activado el modo planificación de cara a la próxima temporada. Con la continuidad de Jaume Ponsarnau al frente del banquillo de Miribilla asegurada, el club empieza a perfilar su nuevo proyecto, en el que todo apunta a que el puesto de base se cerrará con una incorporación procedente de la Primera FEB.

Dan Duscak el elegido por Bilbao

No se prevén grandes revoluciones en la plantilla de Surne Bilbao Basket, aunque sí habrá una baja sensible: Melwin Pantzar, uno de los jugadores más determinantes del curso, hará las maletas rumbo a Unicaja Málaga. Ante esta salida, la estructura en el puesto de base quedaría definida con Harald Frey como director principal del juego, mientras que Adam Somogyi asumiría el rol de segundo base, a la espera de que su fichaje se haga oficial en los próximos días.

El movimiento más avanzado sería la incorporación del tercer base, Dan Duscak. Siguiendo la línea que el club ha venido reforzando en los últimos tiempos —apostar por talento de la Primera FEB, como ya ocurrió con Domínguez, Ansorregi o los propios Frey y Pantzar— el elegido en esta ocasión es el base esloveno, natural de Ljubljana y procedente del Oviedo. Según informan La Central ACB a través de su perfil de X y el diario Deia, su llegada estaría muy encaminada.

Dan Duscak, de 23 años, daría el salto a la Liga Endesa como jugador de formación tras tres temporadas en el Oviedo. En su último curso ha firmado promedios de 7 puntos, 2,3 rebotes y 3,4 asistencias en 21 minutos de juego.

Internacional absoluto con Eslovenia, el base destaca por su visión de juego, su aportación en ambos lados de la pista y una mejora notable en el tiro exterior. Formado en la cantera del Real Madrid —llegó a disputar la pretemporada con el primer equipo—, inició su trayectoria profesional en el KK Cedevita Olimpija y posteriormente pasó por el Gran Canaria antes de consolidarse en Oviedo de Primera FEB.

Jaume Ponsarnau y su plantilla de 13 jugadores

Con la temporada oficial ya finalizada, Jaume Ponsarnau —que ahora dirigirá el amistoso de la selección de Catalunya ante Gran Bretaña— hizo balance del curso y dejó algunas pistas sobre el futuro inmediato. De cara a la temporada 2026-27, la idea de Surne Bilbao Basket sería confeccionar una plantilla de trece jugadores, dentro de la cual Dan Duscak partiría como tercer base en la rotación inicial.



