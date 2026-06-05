El mercado de la ACB se presenta especialmente movido este verano, y Unicaja se perfila como uno de los grandes protagonistas. El conjunto malagueño afronta una profunda reestructuración, con varios cambios previstos tanto en el banquillo como en la plantilla, con el objetivo de dar un salto competitivo y reforzar aspectos clave como el talento, el físico y la ambición del grupo.

Melwin Pantzar se despide del Bilbao Basket

Melwin Pantzar puso fin a su etapa en el Bilbao Basket tras tres temporadas en las que ha disputado más de 150 partidos y conquistó dos títulos de la FIBA Europe Cup, siendo MVP de la final en 2025. A sus 26 años, el base se marcha tras firmar su mejor curso en la Liga Endesa, con promedios de 11 puntos, 4,3 asistencias y 16,8 de valoración, consolidándose como uno de los jugadores más completos en su posición.

Su despedida en Miribilla, ante el Valencia Basket, fue especialmente emotiva, con una gran ovación de la afición que reconoció su trabajo en el equipo. Entre lágrimas, Pantzar agradeció el apoyo recibido y destacó el sentimiento de familia vivido en Bilbao. Ahora inicia una nueva etapa en el Unicaja, que lo incorpora con un contrato a largo plazo hasta 2030.

El plan del Unicaja con Melwin Pantzar tras su etapa en Bilbao

El futuro de Melwin Pantzar en el Unicaja estará muy ligado al nuevo rumbo que marque el relevo de Ibon Navarro en el banquillo. Con la base ya formada por jugadores como Kendrick Perry, Alberto Díaz y Tyler Kalinoski, el sueco llega para aportar más generación y desequilibrio ofensivo. Su crecimiento en Bilbao le convierte en una apuesta clara para asumir protagonismo en un equipo que quiere mejorar su capacidad de crear ventajas en ataque.

En cuanto a la planificación, la dirección deportiva encabezada por Juanma Rodríguez busca reforzar el equipo con dos o tres fichajes de mayor nivel tras experiencias irregulares como las de Chris Duarte o Xavier Castañeda. La idea es rodear a Pantzar de perfiles físicos y ambiciosos, como ya ocurre con Tyson Pérez o Olek Balcerowski, además de mantener piezas veteranas como David Kravish o Nihad Djedovic.

Estadísticas de Melwin Pantzar en Bilbao Basket