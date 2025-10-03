El Unicaja arranca la temporada 2025/26 de la Liga Endesa en el Carpena frente al Surne Bilbao Basket. El estreno liguero estará marcado por un ambiente especial, ya que los malagueños celebrarán con su afición la reciente conquista de la Copa FIBA Intercontinental con la bajada de la bandera conmemorativa antes del inicio del choque. Más allá de la fiesta, el equipo de Ibon Navarro tendrá que medirse a un rival competitivo, liderado por el base Melwin Pantzar, cedido por el propio Unicaja y una de las grandes atracciones del partido.

Ibon Navarro habla maravillas de Melwin Pantzar para el futuro de Unicaja

En la previa del partido, Ibon Navarro ha tenido unas palabras de elogio para Melwin Pantzar: “Es un chico fantástico, con la cabeza muy bien amueblada, que ha hecho un Eurobasket increíble y sigue mejorando. Le deseamos salud y una gran temporada en Bilbao; primero debe centrarse en su equipo, pero seguro que en un futuro podrá venir con nosotros y ayudarnos”.

El entrenador cajista destacó la madurez y la proyección del base sueco, resaltando su profesionalidad y la evolución que ha mostrado en los últimos años en ACB. Además, Ibon Navarro ha valorado al Bilbao Basket como un rival sólido y en crecimiento: “Han mantenido su identidad de esfuerzo e intensidad, pero han añadido mucho talento con incorporaciones como Hilliard, Jaworski o Normantas”.

El Eurobasket de Melwin Pantzar como jugador de Unicaja cedido en Bilbao Basket

Melwin Pantzar firmó este verano un contrato con Unicaja que lo vincula al club malagueño hasta 2030, aunque para la temporada 2025/26 seguirá jugando cedido en el Bilbao Basket, donde el curso pasado promedió 9,8 puntos, 3,8 asistencias y 2,9 rebotes por partido en la Liga Endesa y fue MVP de la final de la FIBA Europe Cup. El base sueco, de 25 años y formado en la cantera del Real Madrid, seguirá creciendo con el conjunto vasco para consolidarse como uno de los mejores directores de juego de la ACB.

Además, Pantzar ha tenido un papel destacado con la selección de Suecia en el Eurobasket 2025, llevando a su país hasta los octavos de final por primera vez en su historia. En el partido de despedida ante Turquía, el base firmó 10 puntos y 6 asistencias, mostrando fases brillantes a lo largo del encuentro y demostrando su capacidad para competir al máximo nivel internacional.

¿Cuándo y dónde es el Unicaja vs Bilbao Basket de Liga Endesa de baloncesto?

Unicaja debutará en ACB este sábado 4 de octubre recibiendo al Bilbao Basket en el Martín Carpena. El partido dará comienzo a las 18:00 horas y se podrá seguir en directo a través de DAZN, plataforma que contiene los derechos de la competición.