Identificar futuros cupos nacionales como posibles fichajes será una de las grandes prioridades de los equipos de la Liga Endesa de cara a la inminente temporada baja. El Joventut Badalona, en principio, no prevé una revolución en su plantilla —aunque la incógnita sobre Ricky Rubio sigue muy presente—, pero en los despachos liderados por Jordi Martí ya se mueven con un objetivo claro entre ceja y ceja.

La Penya mira directamente a Baxi Manresa

Según apunta Xavi Ballesteros, en pleno auge de rumores en la ACB de cara a futuros movimientos, el Joventut Badalona ha puesto el foco en uno de los nombres propios del Baxi Manresa, y además entre los nacionales más destacados del curso 2025-26. Todo apunta a que la Penya no estará sola en la puja, pero se trata de un perfil que encajaría a la perfección en el sistema de Dani Miret.

El objetivo verd-i-negre no es otro que Álex Reyes, alero de 32 años que milita en el Baxi Manresa desde 2024 tras su etapa de cuatro temporadas en el Surne Bilbao Basket. Su rendimiento a las órdenes de Diego Ocampo está siendo de notable alto, tal y como reflejan sus números: 13,7 puntos y 5 rebotes de media en 28 partidos, con unos 25 minutos por encuentro. En competición europea también ha dejado buenas sensaciones, firmando promedios de 11,2 puntos y 3,7 rebotes.

Con contrato hasta 2028 en el Baxi Manresa —uno de los últimos movimientos de la etapa de Xevi Pujol—, su salida pasaría por abonar una cláusula de rescisión que no sería especialmente elevada, un escenario que el Joventut Badalona podría asumir. Además, ante la incertidumbre que rodea a Adam Hanga y Henri Drell, la posición de alero se perfila como una de las prioridades a reforzar de cara al verano.

Álex Reyes monitorizado por equipos ACB

En estos momentos de final de curso regular, los 13,7 puntos por partido de Álex Reyes lo colocan como el 16º máximo anotador de toda la ACB y el tercer mejor nacional en ese apartado, solo por detrás de los 16,4 de Santi Yusta de Casademont Zaragoza y los 14,1 de Francis Alonso de Breogán. A ello se suma un notable 42% de acierto en triples, un argumento de peso que ha despertado el interés de varios equipos de la Liga Endesa, que ya lo siguen de cerca como posible refuerzo.