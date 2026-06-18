Giro en el casting del CB Gran Canaria: un técnico se dispara como gran favorito

El final del mes de junio será completamente distinto a cualquier otro vivido en las últimas tres décadas en el CB Gran Canaria. Tras consumarse el descenso a Primera FEB después de 31 temporadas consecutivas en la ACB, la entidad afronta un profundo proceso de transformación: Sitapha Savané pondrá fin a su etapa como presidente y el cierre del curso debe servir para definir al nuevo entrenador, así como al nuevo director deportivo que liderará la reconstrucción del proyecto.

De Israel González a Bruno Savignani

El primer gran nombre que apareció en los rumores para asumir el banquillo del CB Gran Canaria en su nueva etapa en Primera FEB fue el de Israel González, campeón de la Bundesliga con el ALBA Berlín en 2020 y 2021. El técnico fue vinculado como posible inquilino del banquillo, aunque también se contempla la opción de dar continuidad interna y promocionar a Víctor García como primer entrenador.

Sin embargo, en las últimas horas ha cobrado fuerza la opción de Bruno Savignani, técnico brasileño con un profundo conocimiento de la Primera FEB tras lograr hace apenas una temporada el ascenso a la Liga Endesa con el San Pablo Burgos, después de su etapa previa en el Real Betis. Al frente del conjunto burgalés firmó una de las campañas más dominantes que se recuerdan en la categoría, con un balance de 32 victorias y solo dos derrotas.

Su etapa en la ACB fue breve, ya que el mal inicio del San Pablo Burgos acabó provocando su salida tras apenas ocho jornadas. Sin embargo, su prestigio en Primera FEB se mantiene intacto, y su nombre continúa ganando fuerza con el paso de los días como una de las principales opciones para ocupar el banquillo del CB Gran Canaria.

Llegada de Francesc Solana

El gran objetivo de la CB Gran Canaria será regresar cuanto antes a la élite del baloncesto nacional, en una Primera FEB que volverá a presentarse con numerosos proyectos aspirando al ascenso. Ese billete de vuelta a la máxima categoría irá en paralelo a la reconstrucción de la plantilla y a la llegada de Francesc Solana como nuevo director deportivo de la entidad, tras cerrar su larga etapa en el MoraBanc Andorra.

Su primera gran decisión será la elección del nuevo entrenador claretiano, punto de partida para construir posteriormente todas las piezas de un mercado de Primera FEB que se prevé especialmente activo en cuanto a movimientos y fichajes. Mientras tanto, los claretianos avanzan sin prisa pero sin pausa en la oficialización del nuevo director deportivo.

En paralelo, el otro descendido desde la Liga Endesa, el Coviran Granada, ya se ha movido con rapidez para encarar su nuevo proyecto en Primera FEB. El conjunto nazarí ha asegurado la continuidad de piezas clave como Lluís Costa y Jonathan Rousselle, ha renovado a su entrenador Arturo Ruiz y ha cerrado su primer fichaje con la incorporación del alero Mathieu Kamba, anticipándose así a un mercado que promete máxima actividad.