La temporada 2026-27 de la Primera FEB se perfila como una auténtica guerra de principio a fin por el billete a la Liga Endesa, con un CB Gran Canaria que emerge como uno de los grandes aspirantes a recuperar su sitio en la élite del baloncesto español. Pero antes de pensar en el objetivo deportivo, el club afronta su primera gran decisión del verano: construir la estructura que marcará el rumbo del proyecto, empezando por la elección del entrenador y la incorporación de un nuevo director deportivo.

Israel González candidato al banquillo de Dreamland Gran Canaria

Localizar y cerrar la llegada del entrenador, así como del director técnico, se ha convertido en la primera gran prioridad del CB Gran Canaria en su regreso a la Primera FEB, décadas después de su última etapa en la categoría. El Cabildo de Gran Canaria, propietario de la entidad, desea un retorno inmediato a la Liga Endesa, aunque es consciente de que acertar en estas primeras decisiones será determinante para la construcción del proyecto y la futura plantilla, un roster que el club quiere dotar de marcado acento canario.

Según apuntan varios medios, entre ellos La Central ACB en X, uno de los principales candidatos para asumir el banquillo es Israel González. El técnico ya conoce la estructura del club tras su etapa como segundo entrenador en la entidad amarilla, de la que salió en 2017 para iniciar su etapa en el ALBA Berlín. En el conjunto alemán, González dio un salto en su carrera hasta convertirse en primer entrenador del equipo de la capital, consolidándose como una figura de referencia en el banquillo berlinés en los últimos años.

La pasada temporada, tras su salida del ALBA Berlín, donde fue cesado de su cargo como primer entrenador, Israel González firmó por el Pallacanestro Trieste de la LBA Serie A, aunque su etapa en el conjunto italiano también terminó antes de lo previsto, quedando actualmente sin equipo y posicionándose como una opción real en el mercado para el CB Gran Canaria.

González dio el salto al primer equipo amarillo en la temporada 2009-10 como entrenador ayudante de Pedro Martínez, y durante sus ocho temporadas en el banquillo canario participó en dos subcampeonatos y en la conquista de un título de Supercopa, consolidando una etapa de crecimiento dentro del club.

Juan Pedro Cazorla opción para la dirección deportiva

Junto a la posible llegada de Israel González, la entidad claretiana valora seriamente la opción de Juan Pedro Cazorla para asumir el relevo de Willy Villar. En estos momentos, Cazorla ejerce como adjunto a la secretaría técnica en el Baskonia. Según apunta Canarias7, su candidatura gana fuerza al considerarse una de las más interesantes, especialmente por su amplia trayectoria en el conjunto baskonista y su profundo conocimiento del mercado, un factor clave que el club valora de cara a la planificación del nuevo proyecto deportivo del CB Gran Canaria.

Primera FEB 2026-27