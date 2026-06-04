El Caja 87 ya es equipo de Primera FEB. El conjunto sevillano selló su ascenso tras superar con éxito los playoffs, imponiéndose a CB Zaragoza, Spanish Basketball Academy y Class Bàsquet Sant Antoni. Este logro supone el primer gran hito de la historia del club verdirrojo, fundado en julio de 2024, que ahora da el salto a la segunda categoría del baloncesto nacional, donde afrontará el reto de consolidarse y seguir creciendo en la élite.

Primeras grandes decisiones del Caja 87

Tras celebrar un histórico ascenso a Primera FEB, en Caja 87 llega el momento de dejar atrás la euforia y centrarse en la planificación de la temporada 2026-27. El verano se antoja decisivo para una entidad todavía joven, que afronta semanas clave de decisiones estratégicas destinadas a consolidar su proyecto en el baloncesto profesional. El primer gran desafío pasa por el incremento del presupuesto, una condición prácticamente obligatoria para competir con garantías en una categoría exigente, dominada por clubes de gran tradición y estructuras económicas de alto nivel.

El ascenso 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐝𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨.



Seguro que todavía se te eriza la piel, cajista.



Es el momento de repasar la final desde dentro. Desde el recibimiento al vestuario.



Recuerdos para toda la vida ❤️💚#SevillaEsDePrimera pic.twitter.com/Ua0HXDyQJj — Insolac Caja 87 Basket (@caja87basket) June 2, 2026

Insolac continuará siendo el patrocinador principal de Caja 87, que tras el ascenso deberá reforzar sus recursos para poder competir con garantías en Primera FEB. El conjunto sevillano afronta ahora varios retos clave: la mejora de la plantilla, el incremento de los desplazamientos propios de la categoría y la consolidación de una estructura interna más sólida que acompañe el crecimiento del club en su nueva etapa como entidad profesional.

En el apartado económico, la temporada 2025-26 tenía como referencia los presupuestos más altos de equipos como Obradoiro y Leyma Coruña, situados en una horquilla aproximada de entre 2,5 y 3 millones de euros. Un escalón por debajo se encontraban proyectos como los de Movistar Estudiantes y CB Palencia. A partir de ahí, la gran incógnita reside en cómo la directiva cajista será capaz de acercarse a esos estándares financieros y hasta qué punto podrá elevar el techo competitivo del proyecto en una categoría cada vez más exigente.

🏀❤️💚 ¡SEVILLA ES DE PRIMERA! ❤️💚🏀



Creímos, luchamos y lo hemos conseguido. ¡El Insolac Caja87 es equipo de Primera FEB! pic.twitter.com/j1mNic7miy — Insolac Caja 87 Basket (@caja87basket) May 30, 2026

Fichajes y renovaciones

Los despachos de Caja 87 ya trabajan intensamente en la confección de la plantilla para su estreno en Primera FEB, con el objetivo de construir un roster equilibrado y acertar en los fichajes que permitan al equipo competir con ambición desde el inicio.

El club podría seguir contando con jugadores con experiencia en la categoría como Nedim Djedovic o Josep Franch, mientras que también deberá tomar decisiones importantes respecto a Walter Cabral. A ello se suma la evaluación de la continuidad de piezas como Sergio Cecilia, Nolan Bertain o Soumbey-Alley, sin descartar que Adrián Latorre pueda seguir formando parte del proyecto. Todo ello dibuja un verano clave en la definición del nuevo Caja87.

En el capítulo de fichajes, la dirección deportiva de Caja 87 tendrá un papel determinante, con la previsión de incorporar entre cinco y seis jugadores, según informa Diario de Sevilla. El acierto en los refuerzos será clave para marcar el techo competitivo del equipo, priorizando perfiles con conocimiento de Primera FEB, capacidad para asumir protagonismo ofensivo y un equilibrio sólido en ambos lados de la pista. La construcción de este bloque será fundamental para definir la posición del proyecto dentro de una categoría cada vez más exigente e igualada.

¿Qué sucederá con Adrià Alonso?

El técnico de Martorell llegó a Insolac Caja 87 el pasado 2 de octubre de 2025 y ha dejado una temporada marcada por el histórico ascenso, aunque también con momentos de todo tipo a lo largo del curso. Formado en distintos banquillos del baloncesto catalán, ya había dirigido a Benicarló en LEB Plata y a Cáceres en la campaña anterior, consolidando así una trayectoria en el baloncesto de formación y competición.

Su continuidad se ha convertido ahora en una de las grandes decisiones que debe afrontar la entidad sevillana, ya que todavía no hay confirmación oficial sobre su futuro tras el ascenso. Adrià Alonso firmó un contrato de 1+1, condicionado precisamente a lograr el salto de categoría, y en el club se espera una resolución en los próximos días para definir el proyecto de Primera FEB.