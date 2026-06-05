El mercado de Primera FEB comienza a moverse con intensidad en las últimas semanas, con varios equipos perfilando sus plantillas de cara al próximo curso. Entre renovaciones estratégicas y salidas inesperadas, algunas operaciones avanzan de forma discreta y podrían concretarse en breve, como dos decisiones drásticas de Zamora y HLA Alicante.

Saulo Hernández seguirá en el CB Zamora

El Caja Rural CB Zamora ha asegurado la continuidad de Saulo Hernández como entrenador para la temporada 2026/2027, prolongando su etapa en el banquillo un año más. El técnico alcanzará su decimosexta campaña consecutiva al frente del equipo, acumulando ya 430 partidos dirigidos y 237 victorias, cifras que reflejan una trayectoria sólida en la entidad.

Más allá de los números, su figura ha sido clave en el crecimiento del club durante los últimos quince años. Desde su llegada al banquillo en Liga EBA hasta el ascenso a Primera FEB y la conquista de la Copa LEB Plata en 2024, Saulo ha liderado el proyecto en sus mayores éxitos deportivos, consolidando al equipo en la segunda categoría nacional y firmando recientemente su mejor temporada en dicha competición, en la que terminó décimo y a un paso de los playoffs de ascenso a la ACB.

HLA Alicante despide a Rubén Perelló

Sin embargo, el HLA Alicante ha optado por un cambio de rumbo y ha decidido no continuar con Rubén Perelló de cara a la próxima temporada, pese a que el técnico aún tenía contrato en vigor. El entrenador balear cierra así su segunda etapa en el club tras algo más de temporada y media, en la que logró cumplir con los objetivos marcados, incluida la clasificación para el playoff de ascenso a la ACB en esta última campaña.

Rubén Perelló asumió el cargo en un momento especialmente delicado, con el equipo en la última posición, y consiguió revertir la situación tras muchas jornadas en descenso hasta asegurar la permanencia. No obstante, la irregularidad en el tramo final más reciente, con un rendimiento decreciente en los últimos meses pese a alcanzar el mínimo exigido, ha llevado a la entidad a tomar la decisión de iniciar una nueva etapa en el banquillo.